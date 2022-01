Numerito de Rocío Flores, Marta Riesco y Olga Moreno en directo: ¿Alguien se cree esta farsa?

Da igual si eres de la ‘marea azul’ y devoto de la familia Flores, este último show que están montando es difícil de creer. Mucho.

Lo que ocurrió el 13 de enero de 2022 en ‘El programa de Ana Rosa’ Rocío Flores, Olga Moreno y Marta Riesco fue un momentazo televisivo, es verdad, pero muy sospechoso.

Marta Riesco ya vive con Antonio David

Nos despertamos el 12 de enero de 2022 con una noticia tan sorprendente como esperada. Según la revista Lecturas, Antonio David Flores y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ya son pareja oficial y viven juntos, tres meses después de que el ex guardiacivil anunciase su separación de Olga Moreno.

Tal y como ha podido comprobar ‘Lecturas’ en exclusiva, Antonio David Flores ya reside en casa de Marta Riesco. El ex guardia civil, que hasta hace poco elegía el domicilio de sus abogados durante sus largas estancias en Madrid, ahora se ha trasladado al hogar de la reportera de ‘El programa de AR’.

A pesar de que la pareja intenta pasar desapercibida, entrando y saliendo por separado –y en el caso de Antonio David camuflado con gorra, mascarilla y bajo una capucha–, comparten ya su día a día. Fuera de casa, cautelosos, no se dejan ver juntos. ‘Lecturas’ ha tenido acceso, en exclusiva, a las imágenes que demuestran esta convivencia.

Horas más tarde, los dos protagonistas admitieron la relación. Antonio David lo hizo con un comunicado de prensa asegurando que empezó a salir con Riesco después de separarse. Eso, querido, no se lo cree nadie.

Aquí, lo realmente sorprendente es la posición que ocupa Rocío Flores, puesto que es íntima amiga de Marta Riesco desde hace años. De hecho, cuando se suponía que Antonio David y Olga eran la mar de felices, él ya había iniciado una relación con Riesco, quien organizó una fiesta de cumpleaños para Rocío y a la que Olga acudió encantada.

Es más, últimamente hemos visto a Rocío y a Marta compartiendo plató muy estupendas ellas y a Riesco defendiendo a su amiga en otros programas.

Eso sí, Rocío Flores sigue diciendo que está rota de dolor porque Olga y su padre no están juntos, que la familia se ha destrozado por culpa de su madre, Rocío Carrasco, y de ‘Sálvame’. No querida, no sois una familia unida y nunca lo habéis sido.

Rocío Flores ante la polémica: “Sospechaba cosas pero no lo sabía”

Y llegó el momento, Rocío Flores se sentó, el 13 de enero de 2021, en el programa de Ana Rosa para hablar de la polémica. ¿Qué hizo? Lo de siempre, llorar y no mojarse.

Respeto lo que cada uno haga con su vida… Desde el minuto cero que salió el rumor en ‘Sálvame’ me desmarqué del tema, nunca jamás quise saber nada, absolutamente nada… en ningún momento he preguntado. Siendo honesta, tengo que decir que mi padre ha intentado hablar conmigo y yo decidí no querer hablar del tema, me desmarco totalmente de esto, no tengo nada que ver y que cada uno haga con su vida lo que quiera.

Mi padre se ha intentado reunir conmigo varias veces y yo no he querido. Lo que he tenido que hablar con él, lo he hablado. He decidido empezar a vivir por mí, vivir mi vida y dejar de responsabilizarme de la vida de los demás Vi comportamientos extraños, cosas raras, nunca he querido… Hace poco notaba cosas raras, he preferido..

¿De qué estamos hablando? Si hay imágenes de Riesco y Antonio David besándose hace dos años en una discoteca. Antes de que Rocío y Marta fuesen amigas. Hombre, esto de que no sabían nada es difícil de creer.

No quieren decir que la pareja lleva años junta porque entonces se cae el discurso de familia unida que los Flores llevan años vendiendo, en especial desde que Rocío Carrasco hizo su serie documental atacando a Antonio David y acusándole de maltratador.

La llamada de Olga

Pero ese día, en ‘El programa de Ana Rosa’ pasaron muchas más cosas.

Para sorpresa de muchos (creo que estaba más que planificado) llamó al programa Olga Moreno:

Solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, todo va a estar bien. Han machacado públicamente a Rocío y no se lo merece. No voy a hablar de David ni de mí, solo quiero que Rocío esté tranquila. Llevo 22 años con ella, sabemos lo que ha pasado, ella sabe lo que ha sufrido, lo sabemos ella, el padre, David y yo.

Ella debe seguir para adelante, tiene su vida, tiene 25 años y tiene que mantenerse al margen. Nosotras no sabíamos absolutamente nada. Yo soy fuerte y mi cabeza está bien, vamos a sacar esta familia adelante.

Marta Riesco y Rocío Flores, cara a cara

Pero el gran momento llegó cunado Marta Riesco apareció en plató. La periodista dijo:

Quiero decir que respeto el dolor de todas las partes, no tengo nada que ver con eso y, por supuesto, respeto a Rocío a la que respeto y quiero, pero no me siento responsable. Hago esto de forma excepcional, no quiero ser un personaje, me ha costado muchísimo ser periodista, reportera y estar en el programa que quiero estar. El corazón no manda, si hubiese pensado en las consecuencias o dejarme llevar por otra cosa que no sea el corazón no habría llegado hasta aquí.