La prostitución moral y el dilema de Marta Riesco

¿Cuándo se es un personaje del corazón y cuándo no? ¿Quién lo decide?

Trabajas ante las cámaras, tienes miles de seguidores y aspiras a ser influencer, sales con famosos pero no eres un personaje. Yo me pierdo.

Que dice Marta Riesco que ella no habla de su vida privada -de la de los demás sí, claro- pero sale con Antonio David y ya les dan caza los fotógrafos. Venga, te compro que quieras ser anónimo pero te lías con un ‘personaje’. ¿Qué pasa entonces? ¿Le hacen fotos a él y a ti te pixelan la cara?

¿Cuándo pasas de ser un profesional popular a ser un ‘personaje’ famoso? Dicen desde la tribuna de ‘Sálvame’, por ejemplo, que todo se tuerce cuando ‘vendes’ tu vida privada. Es decir, cuando das exclusivas. Es ahí cuando se abre la veda.

Es el dinero, parece, lo que marca la diferencia de clases entre famosos. Invaden tu vida si ya te has beneficiado antes del sistema y si no, te dejan en paz. Umm, no me convence.

Ana Rosa Quintana, por decir una, nunca ha cobrado por una entrevista y le persiguen los paparazzi igual. Y lo mismo podemos decir de Mariló Montero, a la que van a tener que pagar una millonada por unas fotos que le hicieron en top-less. ¿Cuándo se vulnera el derecho al honor y a la intimidad y cuándo no?

¿Y qué pasa con los derechos de los que han vendido ya su vida? ¿Podemos insultares y acosarles siempre que queramos porque ya han entrado en ‘el juego’? Perdón por si la comparación ofende pero esto es como si una prostituta es violada por 20 tipos y le dicen que, hombre, que como ella cobra por follar, que no se queje. Pues va a ser que no.

Marta Riesco está frente al precipicio. Se ha metido en un jardín escabroso. Quiera o no, su pareja la condiciona ante el público. ¿Qué haría yo en su lugar? Primero, dejar a Antonio David- qué pereza de hombre- pero si eso no es factible, hija, tranquila, no engoles tanto la voz y déjate de comunicados oficiales, que no eres la reina de Inglaterra. Relax.

Tal vez la muchacha ha de aceptar una incómoda verdad: a veces, ser personaje no depende de uno mismo sino del interés que provocas en el resto. Hemos convertido a Antonio David en noticia. Esa es nuestra desgracia como sociedad: los monstruos que creamos. Los personajes.