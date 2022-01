Rocío Flores se cubre de gloria: machaca a Marta Riesco y destapa la gran mentira de su padre

Si no era suficiente la polémica desatada por la docuserie de su madre en Telecinco, Rocío Flores se ha vuelto que comer ‘otro marrón’ familiar desde el día que se supo que su padre, Antonio David flores, está saliendo con una amiga suya, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, Marta Riesco.

Desde que se confirmó la relación entre Antonio David y Riesco, Rocío Flores está entre dos aguas. Por un lado quiere seguir vendiendo que la relación con su padre es maravillosa (es la manera que tiene de hacer daño a su madre, Rocío Carrasco) pero por otro lado quiere estar al lado de Olga Moreno, ex mujer de Antonio David con la que la niña y su hermano llevan conviviendo años.

La imagen pública de los Flores siempre se ha basado en la unión familiar, en que era un clan perfecto y amoroso frente a los ‘malvada’ que era Rocío Carrasco por ‘abandonar’ a sus hijos. Pero claro, ahora, esa imagen se ha destruido.

Marta y Antonio David aseguran que su relación comenzó una vez que se anunció la separación de él con Olga Moreno, en octubre de 2021.

Hay que recordar también que en la primavera del 2021, cuando Olga estaba en ‘Supervivientes’ (concurso que ganó) ella aseguraba que su familia estaba más unida que nunca. Pues va a ser que no. ¡Qué sorpresa!

El 17 de enero de 2022, Rocío Flores apareció en ‘El programa de Ana Rosa’ y tuvo que admitir que no estaba muy conforme con cómo su padre había dejado a Olga Moreno:

Tengo una conversación con él, pero eso no significa que vaya a defender lo indefendible, no soy un borrego de mi padre

Pero, por primera vez, Rocío desmintió lo que había vendido su padre:

Por aquel entonces, Antonio David culpó a la prensa de haber acabado con su matrimonio pero nada más lejos de la realidad… Como todo lo que dice este señor.

Además, Rocío confirmó que:

Yo sé mejor que nadie cómo estaba la situación en mi casa antes de irse a ‘Supervivientes’. Son 20 años y no me sorprende. No lo veo extraño ni por un lado ni por el otro

Es decir, que el cuento que vendía Olga en ‘SV2021’ de que estaba más unida a su marido que nunca era mentira.

Pero el morbo de esta historia radica en que Marta Riesco, la nueva novia de Antonio David, había sido muy amiga de Rocío Flores.

Ese 17 de enero de 2022, en ‘A.R.’, Rocío Flores sentenció a la reportera:

Es mi compañera, la respeto, esto es lo que hay y ya está. Yo no tengo nada que opinar, por lo menos públicamente

Yo lo único que quiero es que aquí cada uno sea feliz y que se hagan las cosas de la mejor manera posible

Ella respetará mis tiempos y yo también respetaré muchas cosas.

No quiero tener una conversación con ella ahora mismo. No porque tenga nada en contra de ella, sino porque no me encuentro capacitada como para tenerla, no quiero saber nada