Que Belén Esteban se ponga a insultar a Paz Padilla en directo es mucho más significativo de lo que parece

Paz Padilla, como presentadora de ‘sálvame’ era intocable dentro de su equipo. Eso se acabó. La andaluza se ha ganado a pulso ser un personaje, un saco de boxeo más al que sacudir siempre que convenga.

Se supone que en ‘Sálvame’ hay orden de no meterse mucho con los presentadores. Los tertulianos pueden tener broncas con ellos pero nunca se ha establecido un teme en la escaleta que pueda ser dañino para alguno de los presentadores oficiales.

Pero Paz Padilla lleva tanto tiempo metiendo la pata y su imagen pública es tan ridícula que ya no queda otra. El público quiere verla humillada y eso es lo que le va a dar su propio programa.

Llega un punto en el que parece que Paz Padilla lo hace a propósito. No es posible que alguien sea tan torpe para crear polémica día sí y día también.

Lo que parece que no nos entra en la cabeza es que, cuanto más la critiquemos, más la sacarán en Telecinco. Que Paz sea Treding Topic en Twitter a diario, aunque sea para mal (que es siempre) es algo que beneficia a la empresa. Crea ruido y contenido.

Una las mayores polémicas a las que se ha expuesto Paz Padilla en los últimos meses, ocurrió el miércoles 29 de diciembre de 2021 un directo de Instagram entre Anne Igartiburu, María del Monte y la propia Paz.

Hablando de la pandemia, la humorista soltó una serie de incongruencias nagacionistas y cómicas, puesto que confundía nombres y lugares:

Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de ‘Luján’, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la ‘onitrón’ . Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la ‘spider’, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos, tres, el virus entra por otro lado, con lo cual, te infecta. La delta y la ‘oritrón’ han mutado en África.

El cachondeo fue tal que hasta Paolo Vaisle le llamó la atención a la presentadora, sobre todo teniendo en cuenta que las Campanadas que ella misma dio en Mediaset dos días después fueron las menos vistas de la historia de la cadena.

Pero ella parece seguir como si nada, obligando a todo el mundo a aceptar que “el amor lo puede todo” en plan secta.

Pero ya que tienen un personaje así, que cae tan mal, lo mejor es desprotegerle y dar rienda suelta a sus compañeros para que la juzguen. Si Paz no vale como presentadora, que al menos de contenido.

Esto es exactamente lo que pasó el lunes 17 de enero de 2022 cuando se anunció que uno de los platos fuertes de la tarde iba a ser un mensaje que Belén Esteban (recién llegada se sus vacaciones) le iba a dedicar a Paz Padilla a cuenta de su negacionismo, algo curioso ya que no había hablado del tema en plató antes.

De hecho, en un vídeo de cebo vimos a Belén Esteban decir:

Que Paz Padilla diga que las vacunas no sirven para nada me parece que es de alguien irresponsable para ser una persona con tanto tirón como en televisión como con su número de seguidores. Y por aprender, debería aprender las variantes, al menos como se llaman. A mí me parece vergonzoso. Hay que creer en la ciencia. Yo lo he vivido en primera persona y en personas cercanas que han pasado el covid y que gracias a las vacunas lo han pasado como una gripe,. Creo que está mal informada, sinceramente. Me llamó pero no se lo cogí.