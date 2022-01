Marta Riesco ya no tiene escapatoria: Joaquín Prat estalla contra ella de manera brutal

Por mucho que no quiera ser un personaje público, Marta Riesco lo es y no con muy buena imagen que digamos.

El 12 de enero de 2022 se supo Antonio David Flores y Marta Riesco, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, ya son pareja oficial y que viven juntos, tres meses después de que el ex guardiacivil (y examarido de Rocío Carrasco y denunciado públicamente por maltrato) anunciase su separación de Olga Moreno.

Riesco dice no querer ser personaje público pero ya es tarde. Es el centro de atención de todos los programas y revistas aunque la joven se niegue a hablar de su vida privada.

Cuando comenzaron los rumores de que Antonio David y Riesco podían tener una relación sentimental, allá por octubre de 2021, ella quiso mantenerse al margen y le pidió a su jefa, Ana Rosa Quintana, que leyera un comunicado oficial en el que rogaba a los medios que respetaran su vida privada.

Pero llegaron las fotos y a la pareja no le quedó más remedio que admitir la evidencia. Ella tardó en aparecer en su programa pero al final lo hizo, el 13 de enero de 2021.

La reportera, delante de la que era su amiga, la mismísima Rocío Flores, dijo estar enamorada del padre de esta pero no dio más detalles, a pesar de que el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’, Joaquín Prat, el insistió en que diese más detalles.

Quiero decir que respeto el dolor de todas las partes, no tengo nada que ver con eso y, por supuesto, respeto a Rocío a la que respeto y quiero, pero no me siento responsable.

Hago esto de forma excepcional, no quiero ser un personaje, me ha costado muchísimo ser periodista, reportera y estar en el programa que quiero estar.