La Julia Otero más altiva: «Hablar de política me da mucha pereza»

El año 2022 está empezando de manera estupenda para Julia Otero, quien tras superar el cáncer que padecía ha podido regresar al trabajo en su programa en Onda Cero y para celebrar su vuelta a la esfera pública, la periodista visitó el plató de ‘El Hormiguero’ este 19 de enero.

De hecho, Pablo Motos presentó a la periodista de manera muy concreta:

Gritó el presentador de Antena3, después de advertirle a su invitada que “alguna pregunta sobre el cáncer” iba a caer, a lo que ella respondió tajante:

Cada día se diagnostica cáncer a 800 personas, unas 300.000 al año, y no soy diferente a ellos. Lo único que quiero es ayudar a la gente que no tiene voz.

Motos, morboso como siempre, le preguntó a Otero sobre el momento en el que le diagnosticaron cáncer y ella respondió:

¿Sabes la frase de temblar de miedo? Que yo pensaba que era una leyenda urbana y que era un recurso literario o cinematográfico pero se puede temblar de miedo.

No es el pasado lo que vuelve es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente. Te pones a pensar en tus hijos, en los nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que no estrenarás. Es melancolía del futuro más que del pasado.

En la quimio hay un momento en que no te importa estar vivo, te quita la vida. El mejor verbo para definir este momento es el de estar desvivido.