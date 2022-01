Paz Padilla abandona ‘Sálvame’ tras los ataques de Belén Esteban: «No te creo. Has metido la pata hasta el fondo»

Nueva guerra en Telecinco. Ya nadie respeta a Paz Padilla y Belén Esteban encabeza su linchamiento público.

El 20 de enero de 2022, presentadora y colaboradora se vieron las caras en ‘Sálvame’ después de que el programa cebara, durante días, un enfrentamiento entre ellas

Se abre la veda contra Paz Padilla

Se supone que en ‘Sálvame’ hay orden de no meterse mucho con los presentadores. Los tertulianos pueden tener broncas con ellos pero nunca se ha establecido un teme en la escaleta que pueda ser dañino para alguno de los presentadores oficiales.

Pero Paz Padilla lleva tanto tiempo metiendo la pata y su imagen pública es tan ridícula que ya no queda otra. El público quiere verla humillada y eso es lo que le va a dar su propio programa.

Llega un punto en el que parece que Paz Padilla lo hace a propósito. No es posible que alguien sea tan torpe para crear polémica día sí y día también.

Lo que parece que no nos entra en la cabeza es que, cuanto más la critiquemos, más la sacarán en Telecinco. Que Paz sea Treding Topic en Twitter a diario, aunque sea para mal (que es siempre) es algo que beneficia a la empresa. Crea ruido y contenido.

Una las mayores polémicas a las que se ha expuesto Paz Padilla en los últimos meses, ocurrió el miércoles 29 de diciembre de 2021 un directo de Instagram entre Anne Igartiburu, María del Monte y la propia Paz.

Hablando de la pandemia, la humorista soltó una serie de incongruencias nagacionistas y cómicas, puesto que confundía nombres y lugares:

Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de ‘Luján’, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la ‘onitrón’. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la ‘spider’, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos, tres, el virus entra por otro lado, con lo cual, te infecta. La delta y la ‘oritrón’ han mutado en África.

El cachondeo fue tal que hasta Paolo Vaisle le llamó la atención a la presentadora, sobre todo teniendo en cuenta que las Campanadas que ella misma dio en Mediaset dos días después fueron las menos vistas de la historia de la cadena.

Pero ella parece seguir como si nada, obligando a todo el mundo a aceptar que “el amor lo puede todo” en plan secta.

Pero ya que tienen un personaje así, que cae tan mal, lo mejor es desprotegerle y dar rienda suelta a sus compañeros para que la juzguen. Si Paz no vale como presentadora, que al menos de contenido.

Belén Esteban contra Paz Padilla

El lunes 17 de enero de 2022 el programa ‘rescató’ (muy gratuitamente) las declaraciones negacionistas de Paz Padilla y Belén Esteban (recién llegada se sus vacaciones) le mandó un mensaje en directo:

Que Paz Padilla diga que las vacunas no sirven para nada me parece que es de alguien irresponsable para ser una persona con tanto tirón como en televisión como con su número de seguidores. Y por aprender, debería aprender las variantes, al menos como se llaman. A mí me parece vergonzoso. Hay que creer en la ciencia. Yo lo he vivido en primera persona y en personas cercanas que han pasado el covid y que gracias a las vacunas lo han pasado como una gripe,. Creo que está mal informada, sinceramente. Me llamó pero no se lo cogí.

El cara a cara entre Paz Padilla y Belén Esteban

El 20 de enero de 2022, primero en ‘Sálvame Lemon tea’ cebaron el enfrentamiento entrevistando a Belén Esteban, quien repitió lo mismo, que le parecía irresponsable la actitud de Padilla, que las vacunas salvan vidas y que pensaba decírselo a la cara a la humorista.

No fue hasta las 6 de la tarde que se enfrentaron las dos. Paz iba de graciosilla, tomándoselo todo a broma.

Primero, Paz dijo que habían visto a Belén por los pasillos unos días antes y se habían saludado:

Eso es mentira

Dijo Belén.

Sólo nos encontramos y nos dijimos Feliz Año.

A esto. Paz se levantó de su sitio sin decir nada. Belén estaba descolocada pero la presentadora le dijo que iba a por agua. La tensión era evidente.

Yo no quiero una guerra nada. Tú me llamaste y no te respondí porque no quería entrar en esto.

Paz Padilla le preguntó a Belén Esteban si había visto el directo

Tanto tú como yo hemos sido víctimas de los haters. Anne, María del Monte y yo estábamos hablando de la vacuna. Extrajeron un trocito de una conversación muy larga en la que yo decía que, por mucho que tú te vacunes, te puedes volver a infectar. Pedía que la gente no se relajara por tener el pasaporte covid. Yo no soy ni negacionista ni antivacunas. Yo creo que las vacunas salvan vidas. Yo he pasado dos veces el covid y la primera estuve en el hospital. Pero hay que tener cuidado, aunque tengas las tres vacunas te infectas. Como lo que impera es el clickbait no importa. Estamos expuestos a bulos. Como ahora dicen que Carlota se va a divorciar.

Hay que tener mala leche para, mientras te excusas, echar ‘mierda’ a una compañera.

Pero a pesar de las palabras de Paz, Belén seguía enfadada:

No te creo. Has metido la pata hasta el fondo y ahora no sabes salir. No me creo tus palabras. Y ahora dices lo de Carlota…

Paz estaba a lo suyo:

Me da igual que tú no me creas. Creo que te has pasado, sinceramente. Decir que yo miento… No sé, vamos a un juzgado y vemos las pruebas. Yo tengo 52 años y no le tengo miedo a nada.

Más tarde, Belén volvió a decirlo:

Yo creo que tú no crees en la vacuna.

Paz, muy chula dijo:

Porque tú lo digas. Te has metido tú en esto.

Belén gritó:

La que se ha metido en esto has sido tú solita con ese vídeo. Que las caras de Anne y de María del Monte eran un poema.