El amor ya no lo puede todo y Paz Padilla cava su tumba en ‘Sálvame’: ¿No está vacunada? ¿La han echado?

Hay una guerra en ‘Sálvame’ que va más allá del espectáculo. Lo que ocurrió el 20 de enero de 2022 entre Belén Esteban y Paz Padilla fue impactante y misterioso. ¿Qué pasó realmente?

La guerra entre Paz y Belén

El miércoles 29 de diciembre de 2021, en un directo de Instagram entre Anne Igartiburu, María del Monte y Paz Padilla, esta última, hablando de la pandemia, dijo cosas como que “las vacunas no sirven para nada”.

El vídeo se hizo viral y casi un mes después, ‘Sálvame’ lo recuperó para crear contenido. ¿Cómo? Enfrentando a Paz con Belén Esteban, gran defensora de las vacunas.

El 20 de enero de 2022, presentadora y colaboradora se enfrentaron en directo y el resultado fue explosivo.

Paz argumentó que ella, durante el mencionado directo, quiso decir que las vacunas no protegen de volver a infectarse pero que sí que son necesarias para que la enfermedad no sea grave.

El argumento de Paz era válido, seguramente se confundió explicando cosas pero es verdad que con las vacunas te puedes infectar,

Parecía que todo estaba claro pero Belén no estaba de acuerdo. No creía a Paz Padilla y así se lo dijo.

La tensión fue tal que al final, la humorista decidió abandonar el programa.

Qué curioso que Paz, tan ‘buena’ ella y siempre dispuesta a dar amor, se moleste tanto.

Pero aquí había algo que no nos contaban. Los colaboradores manejaban información que no hicieron pública porque si no, no se comprende la rabia de Belén Esteban y de las lágrimas de una María Patiño que decía:

No tengo valor para decir lo que realmente pienso.

Por lo que decían pudimos intuir varias cosas: ¿Estaban hablando de que Paz no se había vacunado? ¿Por eso no creen en sus excusas?

¿Estaba todo planeado para deshacerse de Paz y levantar la audiencia?

‘Sálvame’ lleva meses de capa caída (aunque en la última semana ha vuelto a liderar las tardes) y Paz Padilla cada día tiene peor imagen. Sumemos dos más dos.

Teoría: no sería extraño que este enfrentamiento entre Paz y Belén estuviese planificado con el fin de, primero, hacer audiencia y, de paso, quitarse de encima a la presentadora.

Si no, no se entiende que saquen el tema de las vacunas un mes después. ¿Sabían los directores los rumores que corrían sobre Paz (de que no está vacunada) y querían hacer lo posible para desenmascararla pero sin que se notara demasiado? ¿Han lanzado a Belén Esteban como perro de caza?

Un inciso: en la discusión, Paz cuestionó el aumento de suicidios por culpa de la pandemia. Eso sí que es motivo de despido. No es una cuestión de opiniones. Es una falta de respeto.

Paz, tú que dices que el amor todo lo puede, que poco aguante has tenido, ¿eh? No se te puede justificar. Ya no.

En 15 minutos echaste balones fuera, culpaste a las redes de tu comportamiento, insinuaste que Carlota Corredera se iba a divorciar, te reíste de los vacunados y de los suicidios. A lo mejor la muerte de tu marido te ha dejado mal o tienes problemas pero no es nuestro problema.