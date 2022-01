Los secretos de Belén Esteban: ¿Por qué quiere dejar ‘Sálvame’? ¿Cuál es su relación real con Paz Padilla?

Una vez más, Belén Esteban ha salvado a Telecinco de la ruina. En los últimos días, la colaboradora ha conseguido levantar la audiencia y volver a poner a ‘Sálvame’ en el mapa pero hay muchas preguntas sin responder en sus últimos ‘belenazos’.

La guerra con Paz Padilla de la que nadie quiere hablar

Fue un momento televisivo brutal. El 20 de enero de 2022, Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en directo tres semanas después de que la segunda dijese, en un directo de Instagram, que “las vacunas no sirven para nada”.

Paz argumentó que ella, durante el mencionado directo, quiso decir que las vacunas no protegen de volver a infectarse pero que sí que son necesarias para que la enfermedad no sea grave.

El argumento de Padilla era válido, seguramente se confundió explicando cosas pero es verdad que con las vacunas te puedes infectar.

Parecía que todo estaba claro pero Belén no estaba de acuerdo. No creía a Paz Padilla y así se lo dijo.

La tensión fue tal que al final, la humorista decidió abandonar el programa.

Pero aquí había algo que no nos contaban. Por lo que decían lo colaboradores pudimos intuir varias cosas: ¿Estaban hablando de que Paz no se había vacunado? ¿Por eso no creen en sus excusas?

¿Estaba todo planeado para deshacerse de Paz y levantar la audiencia?

Teoría: no sería extraño que este enfrentamiento entre Paz y Belén estuviese planificado con el fin de, primero, hacer audiencia y, de paso, quitarse de encima a la presentadora, cuya imagen, últimamente, está bajo mínimos.

Si no, no se entiende que saquen el tema de las vacunas un mes después. ¿Sabían los directores los rumores que corrían sobre Paz (de que no está vacunada) y querían hacer lo posible para desenmascararla pero sin que se notara demasiado? ¿Han lanzado a Belén Esteban como perro de caza?

Pero otra pregunta importante: ¿Por qué, si el enfrentamiento ha dado tanto juego en ‘Sálvame’, no se ha explotado más? El silencio sobre este tema ha sido sospechoso.

Sólo el sábado 22 de enero de 2022, durante el polideluxe al que se sometió Belén Esteban en el ‘Deluxe’ confesó que se sintió sola por parte de sus compañeros durante su discusión con Paz Padilla, sobre todo cuando esta intentaba hacerle burla poniendo ‘caras’

Es que lo de cerrar los ojos, ponerlos en blanco y decir ‘vale’ es cosa mía. A mí, nadie me tiene que hacer la burla

Dijo estar cansada de hablar del tema pero poco ha hablado para lo que ha supuesto.

¿Belén Esteban va a dejar la televisión?

En ese mismo ‘polideluxe’ Belén hizo un anuncio sorprendente: su retirada de la televisión está cada vez más cerca. De hecho, la madrileña se mostró bastante cansada y, aunque no vaya a dejar el espacio de La fábrica de la tele de manera inminente, sí que sabe que es una decisión que tendrá que tomar tarde o temprano.

¿Qué pasaría si Belén Esteban abandonase ‘Sálvame’?

Hubo una época en la que cada vez que Belén Esteban amenazaba con retirarse, las acciones en bolsa de Mediaset bajaban. Ya no es así pero, sin duda, la de Paracuellos sigue siendo (guste o no) un valor seguro dentro de Mediaset. Para muestra, su bronca con Paz Padilla, sólo ella es capaz de no callarse de esa manera y provocar una polémica así.