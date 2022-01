Anabel Pantoja lo cuenta todo sobre su divorcio en ‘Sálvame’ y deja en shock a sus compañeros

Anabel Pantoja se separa de su ‘Negro’ y es el tema estrella de la prensa del corazón, lo que demuestra que la sobrinísima ya no necesita a su familia para ser noticia.

El 30 de enero de 2020 saltó la ‘bomba’. Primero, en ‘Socialité’ dijeron que la sobrina de Isabel Pantoja y Omar Suárez, su marido desde hace cuatro meses, estaban en crisis.

Por la tarde, en ‘Viva la vida’ Kiko Matamoros confirmó la ruptura y no sólo eso, sino que había “una tercera persona por parte de Anabel”, dando a entender que se trataba de su entrenador físico, alguien que, según Matamoros, lleva meses teniendo una relación con ella e incluso le había pedido dinero.

Anabel desmintió en redes sociales que tuviera algo con su entrenador, que sólo son amigos, pero no dijo que la separación fuese falsa.

Fue tras una actuación de Isabel Pantoja en Canarias. Anabel acudió con su tía para trabajar pero, tras el espectáculo, disfrutó de una noche de fiesta en la islas… Anabel salía de un desengaño amoroso y no prestó mucha atención a su alrededor, con lo que no vio el mensaje de quien luego se convertiría en su Negro hasta la mañana siguiente.

Omar le había escrito a través de Instagram y, aunque no pudieron verse en aquel momento, empezó una serie de mensajes que acabó con una sorpresa de Omar: esperó a Anabel en el aeropuerto de Sevilla por sorpresa, cuando ella regresaba de un viaje a Roma.

Fue el inicio de una historia de amor que ella defendió a capa y espada y cuyo principal problema era la distancia: Él vivía en Canarias, ella en Sevilla y trabajaba en Madrid, a donde se desplazaba con regularidad.

Pero Anabel no solo se enamoró de su Negro, como ella le llamaba, también de Canarias y decidió que su nidito de amor estuviera en su particular paraíso. Anabel se mudó a Pozo Izquierdo con Omar… y allí sucedió su romántica pedida de mano.

La boda tardó en llegar. Primero se canceló hasta dos veces por culpa de la pandemia, después, cuando llegó, un día antes murió la abuela de Anabel y aunque ella siguió con el evento, fue muy criticada por ello, sobre todo por su primo, Kiko Rivera.

Pero antes de la boda parece que la relación estaba mal, desde que, en primavera de 2021, Omar participase en ‘Supervivientes’. Ella no estaba de acuerdo con que él se convirtiera en personaje, además, dicen, él ha cambiado de actitud, no es el chico deportista y sencillo de siempre, parece ser que es más altivo…

El 31 de enero de 2022, Anabel Pantoja se sentó en ‘Sálvame’ para contarlo todo. Una observación: Qué generosidad, a priori, la de la colaboradora, podría haberse lucrado mucho más con una exclusiva o con un ‘Deluxe’.

Ella, muy emocionada, dijo:

Sí que hay ruptura. Entiendo que para todos vosotros sea un shock. Para mí lo ha sido todos estos meses. Yo llevo aquí (en el programa) dos semanas y nadie ha notado nada. La decisión la he tomado yo. Creo que él lo está pesando peor.

Yo vengo aquí a contaros lo que ha pasado, no vengo a desmentir nada. Vengo a contarlo en mi programa.

No existe una tercera persona por parte de ninguno de los dos.

Creo que, después de cuatro años de una pareja, una persona se puede desgastar.

La boda no fue un paripé. No la hice por dinero. No temo que Omar pueda hablar. Todo lo que yo puedo decir de él es bueno. Yo no quise que él participase en ‘Supervivientes’. Él hace lo que él quiere.