Lo que realmente está pasando con Paz Padilla después de ‘desaparecer’ de ‘Sálvame’: ¿Volverá?

Paz Padilla lleva 11 días sin aparecer en ‘Sálvame’. ¿Volverá? ¿La han despedido o es ella la que se niega a volver? ¿Qué consecuencias ha tenido su marcha?

La gran pelea: Paz Padilla abandona ‘Sálvame’ por ‘culpa’ de Belén Esteban

Fue un momento televisivo brutal. El 20 de enero de 2022, Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en directo tres semanas después de que la segunda dijese, en un directo de Instagram, que “las vacunas no sirven para nada”.

Paz argumentó que ella, durante el mencionado directo, quiso decir que las vacunas no protegen de volver a infectarse pero que sí que son necesarias para que la enfermedad no sea grave.

Parecía que todo estaba claro pero Belén no estaba de acuerdo. No creía a Paz Padilla y así se lo dijo.

La tensión fue tal que al final, la humorista decidió abandonar el programa.

Pero aquí había algo que no nos contaban. Por lo que decían lo colaboradores pudimos intuir varias cosas: ¿Estaban hablando de que Paz no se había vacunado? ¿Por eso no creen en sus excusas?

¿Estaba todo planeado para deshacerse de Paz y levantar la audiencia?

Teoría: no sería extraño que este enfrentamiento entre Paz y Belén estuviese planificado con el fin de, primero, hacer audiencia y, de paso, quitarse de encima a la presentadora, cuya imagen, últimamente, está bajo mínimos.

Si no, no se entiende que saquen el tema de las vacunas un mes después. ¿Sabían los directores los rumores que corrían sobre Paz (de que no está vacunada) y querían hacer lo posible para desenmascararla pero sin que se notara demasiado? ¿Han lanzado a Belén Esteban como perro de caza?

Desaparición y silencio

Pregunta importante: ¿Por qué, si el enfrentamiento ha dado tanto juego en ‘Sálvame’, no se ha explotado más? El silencio sobre este tema ha sido sospechoso.

Paz sigue triunfando con su espectáculo ‘El humor de mi vida’ y haciendo una gira por toda España pero nadie, ni ella ni en el programa, hablan de su ‘no vuelta’ a ‘Sálvame’.

Según la revista Lecturas, sería la presentadora la que se niega a regresar y a compartir plató con Belén Esteban, aunque los directores (David Valldeperas es íntimo amigo de Paz) le han pedido que se tome su tiempo y reflexione.

Pero la ausencia de la andaluza ha obligado a los responsables de La fábrica de la tele (productora del show) ha tomar ciertas decisiones.

El más perjudicado ha sido Jorge Javier Vázquez ya que ha tenido que doblar sus ‘turnos’ ante las cámaras. Todo bien si no fuera porque el catalán tiene que actuar en el teatro con su obra ‘Desmontando en Séneca’ que aunque actualmente se representa en Madrid, le obliga a salir antes de ‘Sálvame’ , una hora antes, de hecho.