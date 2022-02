Isa Pantoja se pronuncia sobre el divorcio de su prima Anabel de la manera más extraña y absurda

¡Qué familia tan rara son los Pantoja! Dicen que se quieren mucho pero se comunican por los programas de Telecinco.

El 30 de enero de 2020 saltó la ‘bomba’. Primero, en ‘Socialité’ dijeron que la sobrina de Isabel Pantoja y Omar Suárez, su marido desde hace cuatro meses, estaban en crisis.

Por la tarde, en ‘Viva la vida’ Kiko Matamoros confirmó la ruptura y no sólo eso, sino que había “una tercera persona por parte de Anabel”, dando a entender que se trataba de su entrenador físico, alguien que, según Matamoros, lleva meses teniendo una relación con ella e incluso le había pedido dinero,

Anabel desmintió en redes sociales que tuviera algo con su entrenador, que sólo son amigos, pero no dijo que la separación fuese falsa.

Pero esa misma tarde, en ‘Sálvame’, Anabel confirmó la noticia y, entre otras cosas, dijo:

Sí que hay ruptura. Entiendo que para todos vosotros sea un shock. Para mí lo ha sido todos estos meses. Yo llevo aquí (en el programa) dos semanas y nadie ha notado nada. La decisión la he tomado yo. Creo que él lo está pesando peor.

Yo vengo aquí a contaros lo que ha pasado, no vengo a desmentir nada. Vengo a contarlo en mi programa.

No existe una tercera persona por parte de ninguno de los dos.

Creo que, después de cuatro años de una pareja, una persona se puede desgastar.

La boda no fue un paripé. No la hice por dinero. No temo que Omar pueda hablar. Todo lo que yo puedo decir de él es bueno. Yo no quise que él participase en ‘Supervivientes’. Él hace lo que él quiere.