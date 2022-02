Pillado a la cuarta un tipo que se presentaba a ‘First Dates’ con identidades distintas

¿Es posible que alguien pueda engañar así al equipo de un programa de televisión? Y es que, lo que vimos el 1 de febrero de 2022 en ‘First Dates’ (Cuatro) nos despertó asombro y dudas a partes iguales.

El momento ya es historia de la televisión. Ese primero de febrero se presentó al programa de citas de Cuatro David, un comensal más que iba a buscar el amor.

Pero el tal David tenía una particularidad (además de una barba multicolor que no se entendía muy bien): tenía una voz aguda que achacó a una puberfonia o falsete mutacional, un trastorno de la voz poco común que provoca que la voz se mantenga aguda, infantil.

El comensal le estaba explicando todo esto a Carlos Sobera, en la barra del bar, antes de que llegase la cita de David.

Hasta ahí todos pensábamos que se trataba del tipo de personaje peculiar que va al programa pero, de repente, hubo un giro inesperado.

Sobera sacó una tablet y le mostró al comensal unas imágenes de otro invitado al programa un hombre de pelo estilo afro que se hacía llamar Jesús. Tras lo cual se lo pudo ver de nuevo cruzando las puertas de las instalaciones, esta vez con un look distinto e incluso caminando diferente, a lo que se sumó otro tercer look, con moño y barba gris, bajo el nombre de Abilio, con una voz rasgada.

El comensal, pillado, dijo:

Es decir, había acudido al programa hasta en cuatro ocasiones con identidades diferentes.

El comensal, nervioso, dijo:

Aunque me veas sonriendo, no te estoy vacilando , Carlos

El presentador quiso saber su verdadero nombre y él dijo que era “David”

Sobera, serio, le dijo:

El problema no es que nos engañes a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo, buscando el amor de verdad y los has engañado a todo

¿Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de ‘First Dates’? Nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor

Has jugado con la gente que ha venido a citarse contigo.