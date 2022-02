Todo lo que esconde el veto a Kiko Rivera en Telecinco: el dolor de su hermana, hipocresía y boicot

En Telecinco vuelven a ponerse moralistas. ¿Cuánto les durará? Han vetado a Kiko Rivera tras unas bestiales declaraciones contra su hermana. ¿Han sido justos o hipócritas.

Kiko Rivera ha vuelto a demostrar que es un mercenario capaz de vender lo que sea y a quien sea por dinero.

¿Se puede ser más ruin diciendo esto de manera pública? Sí, cobrando por ello. Así es Paquirrín, el que ya no tiene ni discográfica para que le apoye en su carrera musical y se tiene que ganar el pan vendiendo cualquier intimidad de su familia. Es algo repugnante. Y lo peor es que siga generando interés y beneficios este señor.

Con ese titular tan escalofriante, la revista Lecturas mostró, el 2 de febrero de 2022 la enésima exclusiva del hijo de Isabel Pantoja, quién, en esta ocasión atacó a su hermana Isa con la que ya no tiene relación y nadie sabe porqué.

No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!

Y tras contar el episodio de ‘las venas’, Kiko también habla de su madre en términos parecidos:

Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: ‘No aguanto más. Me voy a quitar la vida’. Repetía esa cantinela.

Esa misma noche estaba anunciada la entrada de Kiko Rivera en 0Secret Story’ para levantar un poco la audiencia del reality.

Ante la polémica causada por la exclusiva, el presentador, Carlos Sobera, explicó:

Las declaraciones de Kiko son bestias pero cosas peores se han dicho en Telecinco y no ha habido cancelaciones. ¿Por qué ahora? Por miedo a un boicot. Es un señor diciendo que ha pegado a una mujer (da igual el motivo), no es nada bueno para un reality de Telecinco (recordemos que GH fue cancelado por la violación de una concursante).

En Telecinco no hacen nada por moral o ética. Tienen miedo a empeorar una imagen que ya está muy dañada, sobre todo después de fingir que son feministas con el caso de Rocío Carrasco.

¿Durará este veto? Para nada. Enseguida se sentará en un ‘Deluxe’ para pedir perdón. Cobrando, por su puesto.

El 3 de febrero de 2022, en ‘El programa de Ana Rosa’, apareció Isa P. destrozada por las declaraciones de su hermano.

No se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal, solo cuando le cierran las puertas de ‘Secret Story’ y se da cuenta de lo que ha hecho, no sé hasta qué punto serían sinceras sus disculpas.

Me hubiese valido que me llamara ayer, pero después…

No entiendo su odio. No nos quiere, esa es la verdad. Nunca nos ha querido.

No sé por qué lo cuenta, hay entrevistas que dice y yo le respondo porque me duelen, le puedo rebatir… pero decir esa barbaridad, lo dice para hacerme daño, no me creía que esas fueran palabras de él y contándolas como si nada y con tanto odio.

Siempre lo he visto con rabia hablando de mí, pero jamás con odio. Además de no quererme y creerse superior a mí, pero este odio tan tremendo y lo de ayer por la mañana que seguía en sus trece al volver a decir que no se arrepentía…

Mi hijo es pequeño y no se entera de estas cosas, pero tengo que estar bien y que no me afecte, pero es mi hermano…