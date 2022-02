La llamada desesperada de Kiko Rivera a ‘Sálvame’ para intentar salvar su futuro en la tele

¡Qué falta de moral tiene Kiko Rivera! Después de las repugnantes declaraciones que hizo contra su hermana, Isa Pantoja, ha llamado a ‘Sálvame’ para disculparse pero se ha hundido más.

Kiko Rivera ha vuelto a demostrar que es un mercenario capaz de vender lo que sea y a quien sea por dinero.

¿Se puede ser más ruin diciendo esto de manera pública? Sí, cobrando por ello. Así es Paquirrín, el que ya no tiene ni discográfica para que le apoye en su carrera musical y se tiene que ganar el pan vendiendo cualquier intimidad de su familia. Es algo repugnante. Y lo peor es que siga generando interés y beneficios este señor.

Con ese titular tan escalofriante, la revista Lecturas mostró, el 2 de febrero de 2022 la enésima exclusiva del hijo de Isabel Pantoja, quién, en esta ocasión atacó a su hermana Isa con la que ya no tiene relación y nadie sabe porqué.

Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: ‘No aguanto más. Me voy a quitar la vida’. Repetía esa cantinela.

No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!

Esa misma noche estaba anunciada la entrada de Kiko Rivera en ‘Secret Story’ para levantar un poco la audiencia del reality.

Ante la polémica causada por la exclusiva, el presentador, Carlos Sobera, explicó:

El viernes 4 de febrero de 2022, para sorpresa de todos, Carlota Corredera recibió en directo, en ‘Sálvame’, la llamada de Kiko Rivera.

Paquirrín quería disculparse pero lo hizo a medias. Daba la sensación de que quería reconciliarse más con Telecinco que con su familia.

Las declaraciones de Kiko daban mucha vergüenza ajena y daban miedo. Parecía alguien ajeno a la realidad.

Estoy fastidiado porque no han salido las cosas como quería. Con esto no estoy culpando a la revista. He dicho lo que he dicho. Quizá me equivoqué al contar algo tan íntimo. La mente te puede jugar malas pasadas. Son cosas que se dicen en caliente. Pido disculpas públicamente, quizá por decir algo que me debería haber callado. Me siento muy mal. Muy mal.

No quiero decir que no lo he dicho porque sí lo he dicho pero cuando queda plasmado y escrito queda diferente.

Yo no tenía pensado hablar de nadie de mi familia. Era para hablar de cómo estaba yo. No era para atacar. Pero al final de la entrevista me preguntaron ciertas cosas y me encendí demasiado y no pretendía eso. No me siento bien.

Por mi madre y por mi hermana siento nostalgia pero no las quiero tener cerca.

Estoy muy nervioso por esto porque recibo mensajes muy desagradables y me están atacando mucho.