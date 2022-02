Anabel Pantoja amenaza, hasta tres veces, con irse de ‘Sálvame’: el ridículo de una diva

Anabel Pantoja hizo el ridículo el 7 de febrero de 2022 en ‘Sálvame’ al amenazar, hasta en tres ocasiones, con abandonar ‘Sálvame’. Y todo para que, al final, se quedara.

Anabel Pantoja es el personaje de la semana en la prensa del corazón. Por un lado, ha anunciado su separación de Omar Suárez cuatro meses después de casarse. Por otro, su familia ha vuelto a dar la ‘campanada’ después de que su primo, Kiko Rivera, hiciese una portada repugnante contra su hermana, Isa Pantoja.

Anabel llevaba más de cinco meses sin aparecer en ‘Sálvame’ pero regresó hace una semana, tiempo en el que no sólo ha dado contenido por su vida personal sino que protagonizó una bronca épica con Marta Riesco en directo.

Y es que la sobrinísima ya no lo es. Anabel ha demostrado que es un personaje por sí sola. Ya no necesita a su familia para vivir. De hecho, son ellos los parásitos ahora mismo.

Y aunque la colaboradora de ‘Sálvame’ ha sido siempre acusada de vaga y caprichosa, lo cierto es que ha regresado renovada y como generadora de contenido es única. Eso sí, el 7 de febrero de 2022 volvió a meter la pata:

Los brotes de Anabel que nadie que cree

Ese lunes, Anabel apareció en ‘sálvame’ montada a caballo (para promocionar la nueva temporada de ‘Pasión de Gabilanes’) y mientras que sus compañeros la criticaban por salir de fiesta mientras se está divorciando (hay que ser machista() y acusarla de estar con un policía, Pantoja explotó:

No voy a dar la cara para que se me adjudique nada No voy a pasar límites de cosas y testimonios que son falsos Mi separación no es un circo para mí. Si se convierte en un circo, me cojo el petate y me voy a Canarias o donde me tenga que ir. Me estoy cabreando porque tengo familia y estoy cansada de que se suban al carro chicos y chicas

Minutos después, Anabel acababa por estallar ante los comentarios de sus compañeros de plató. Alonso Caparrós cuestionaba la escasa duración de su matrimonio, cuatro meses, el programa informaba de una posible nueva relación, hay quien la acusaba de «desvalijar» la casa que hasta ahora compartía con su exmarido…

Y Jorge Javier Vázquez tuvo que marcharse del plató a todo correr para evitar que Anabel se fuera del programa sin decir adiós:

Es la última tarde, está decidido. Es que lo tenía pensado, como no lo voy a saber llevar, me la piro, cirquitos no.

Jorge Javier le preguntó si solo había vuelto para tres días y Anabel asintió:

No voy a venir aquí a justificarme toda la puñetera vida porque no me apetece ¡No puedo con las injusticias! ¿Qué yo he desvalijado una casa? A mí no me interesa estar aquí por mi salud mental ¡Estoy hasta el mismísimo!

Anabel se fue. Luego volvió para, a los cinco minutos querer irse otra vez del programa.

Un par de horas más tarde, llegó al programa Lara Sajén, amiga de Omar Suárez, y Anabel volvía a marcharse del plató para regresar de nuevo.

¿’Sálvame’ perdería mucho sin Anabel?

Ahora mismo sí. . El programa tiene pocas tramas y Anabel es uno de sus pilares fundamentales. Deberían cuidarla un poco más.