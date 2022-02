En Telecinco están aterrados porque Rocío Carrasco ya no interesa a la audiencia

¿Hay sobrecarga de rocío Carrasco? Parece ser que sí

En televisión, el 2021 fue, sin duda, de Rocío Carrasco. El en marzo de 2021, se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de éxito espectacular en la que la hija de Rocío Jurado denunciaba (con más pruebas de las que se habían dado antes) los maltratos sufridos por parte de su ex marido. Antonio David Flores, y de su hija, Rocío Flores.

La docuserie fue un fenómeno social inigualable. Dividió a la sociedad, creo tantas pasiones como odios y eso se tradujo en una media de un 30% de cuota de pantalla en sus trece episodios.

Era, Carrasco, la gallina de oro de Telecinco. Por eso la ficharon en ‘Sálvame’ para ser defensora de la audiencia durante el verano y aunque apareció cinco veces, su sección desapareció sin que se diera explicación alguna.

Pero Mediaset tenía un as en la manga. En el nombre de Rocío’, segunda parte del documental sobre Carrasco en la que ella iba a centrarse en la mala relación que tiene con alguno de sus familiares (Sus hermanos o sus tíos, entre otros).

Esta segunda temporada se anunció para el otoño de 2021 pero estamos en febrero de 2022 y todavía no la hemos visto.

Para seguir explotando la figura de Carrasco, Telecinco se sacó de la manga uno de los especiales más surrealistas y absurdos de la historia de la televisión. Un homenaje a Rocío Jurado en el que, simplemente, se trasladaron 13 contenedores con objetos de la cantante. Es decir, montar un circo para una mudanza que se emitió el 14 de diciembre en el horario de ‘Sálvame’ y que no fue suficiente para superar los grandes datos de audiencia como la serie ‘Tierra amarga’ o ‘Pasapalabra’ (en A3).

El fracaso ‘Montealto: regreso a la casa’

La pasada semana, la cadena estrenó ‘Montealto: regreso a la casa’. Programa en el que se recrea la casa de Madrid en la que vivía Rocío Jurado con los objetos que se obtuvieron de los mencionados contenedores.

Presentado por Jorge Javier y con la presencia de Rocío Carrasco, el programa se supone que sirve de antesala de la segunda temporada de la docuserie.

La primera entrega de Montealto: regreso a la casa’ se estrenó el 1 de febrero de 2022, con un formato de 50 minutos que registró un 12,2% en el access prime time. No pudo contra El Hormiguero, que lideró con un 16,6% .

La segunda entrega de Montealto fue el viernes. Ese día, Telecinco optó por una entrega de larga duración -cuatro horas y media para abrir cuatro estancias de ‘villa Jurado’- que se quedó en un 14% de share.

El programa no mejoró los datos que la cadena había conseguido las semanas anteriores con los especiales de Mayte Zaldívar (14,2%) y Julián Muñoz (18,2% el primero y 14,4% el segundo). Ese viernes, ‘Tu cara me suena’ lideró con gran solvencia al alcanzar el 21,5%, casi un punto y medio más que la semana pasada.

¿Nos hemos cansado de Rocío Carrasco?

Estas cifras de audiencia podrían destapar una crisis en la imagen de Rocío Carrasco pero, en realidad, el problema lo tiene Telecinco.

Para empezar los especiales sobre Rocío Jurado no funcionan porque son malos y aburridos. Y para colmo, están quemando a Carrasco de cara a la segunda temporada de una serie que ya no va a causar el debate anterior puesto que ya no se van a hablar de malos tratos sino de los malos rollos familiares.