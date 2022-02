¿Racismo familiar? Gloria Camila desvela la otra cara de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Rocío Carrasco va de mal en peor. La audiencia le va dando de lado en Telecinco mientras que su propia hermana ha desvelado algo que puede hundirla para siempre.

En televisión, el 2021 fue, sin duda, de Rocío Carrasco. El en marzo de 2021, se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie de éxito espectacular en la que la hija de Rocío Jurado denunciaba (con más pruebas de las que se habían dado antes) los maltratos sufridos por parte de su ex marido. Antonio David Flores, y de su hija, Rocío Flores.

La docuserie fue un fenómeno social inigualable. Dividió a la sociedad, creo tantas pasiones como odios y eso se tradujo en una media de un 30% de cuota de pantalla en sus trece episodios.

Antes de que se estrene’ En el nombre de Rocío’ -segunda parte del documental sobre Carrasco en la que ella iba a centrarse en la mala relación que tiene con alguno de sus familiares (Sus hermanos o sus tíos, entre otros)- la pasada semana Telecinco estrenó ‘Montealto: regreso a la casa’, programa en el que se recrea la casa de Madrid en la que vivía Rocío Jurado con los objetos que se obtuvieron de los mencionados contenedores.

La primera entrega de Montealto: regreso a la casa’ se estrenó el 1 de febrero de 2022, con un formato de 50 minutos que registró un 12,2% en el access prime time. No pudo contra El Hormiguero, que lideró con un 16,6% .

La segunda entrega de Montealto fue el viernes. Ese día, Telecinco optó por una entrega de larga duración -cuatro horas y media para abrir cuatro estancias de ‘villa Jurado’- que se quedó en un 14% de share. Un muy mal dato.

En ‘Montealto: regreso a la casa’, Rocío Carrasco repasa su vida y ha habido polémica con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, quienes, siendo unos niños fueron adoptados por Rocío Jurado y su segundo marido, José Ortega Cano.

En la segunda emisión de Montealto: regreso a la casa’, Carrasco aseguró que aunque no hable con sus hermanos, no se arrepiente porque que intentó portarse bien con ellos hasta que se metió de por medio al que llama ‘el maestro’, Antonio David Flores ( quien tiene una buena relación con Gloria Camila)

Gloria Camila, el 7 de febrero de 2022 en ‘Ya son las ocho’ respondió a las palabras de su hermana en ‘Montealto’:

En ese momento no me puse en su lugar porque tenía nueve años y yo también acababa de perder a mi madre. Me fui con mi padre que también estaba roto de dolor. Para mí no es en ese momento cuando faltó, fue después.