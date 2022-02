Omar Sánchez destroza a Anabel Pantoja e insinúa algo terrible que le pasó a su exmujer

Cantora es una mansión maldita, o eso parece. Es en la casa de Isabel Pantoja, la misma en la que han pasado cientos de tragedias, donde, dicen, donde ocurrió algo tan grave que supuso el fin de la relación entre Anabel Pantoja y su su marido, Omar Sánchez.

Recordemos que Anabel y Omar llevaban cuatro años de relación, tiempo en el que ella se marchó a vivir a la isla de la Graciosa para estar cerca de él.

La boda tardó en llegar. Primero se canceló hasta dos veces por culpa de la pandemia, después, cuando llegó, un día antes murió la abuela de Anabel y aunque ella siguió con el evento, fue muy criticada por ello, sobre todo por su primo, Kiko Rivera.

Pero antes de la boda parece que la relación estaba mal, desde que, en primavera de 2021, Omar participase en ‘Supervivientes’. Ella no estaba de acuerdo con que él se convirtiera en personaje, además, dicen, él ha cambiado de actitud, no es el chico deportista y sencillo de siempre, parece ser que es más altivo…

El 30 de enero de 2020 saltó la ‘bomba’. La sobrina de Isabel Pantoja y Omar Suárez se iban a separar.

Primero se apuntó a que ella había conocido a otro hombre, algo que Anabel desmintió.

En ‘Sálvame’, la colaboradora confirmó el divorcio y, entre otras cosas, dijo que, a finales del 2021 le “sucedió algo personal muy fuerte” y que ‘El negro’ “no estuvo a la altura”. Ese fue el inicio del fin.

El 9 de febrero de 2022, Omar Sánchez rompió su silencio con una exclusiva para la revista lecturas en la que destrozaba a la sobrina de Isabel Pantoja:

Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me habría casado.

Es otra persona totalmente diferente de la que me enamoré.

El canario contó también un episodio que habría sucedido en Cantora y que supuso un punto de inflexión para su relación:

En Cantora ocurrió algo que hizo replantearme el futuro de la relación.

Anabel me llamó y nos echamos a llorar. Yo estuve a la altura pero luego me acobardé y no fui allí por miedo.