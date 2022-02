Terremoto en Telecinco: de la marcha de Paz Padilla a la “decepción” de Lara Álvarez con ‘Supervivientes’

En Mediaset están desesperados: sus caras más visibles parece que quieren huir. Primero fue la ‘desaparición’ de Paz Padilla de ‘Sálvame’ y ahora nos encontramos con que Lara Álvarez está harta de presentar ‘Supervivientes’ en bikini desde Honduras (para algo bueno que tenía ese programa…)

¿Lara Álvarez abandona ‘Supervivientes’?

El miércoles 9 de febrero de 2022, la revista Semana anunció que, tras siete años presentando ‘Supervivientes’ desde Honduras, Lara Álvarez está cansada y así se lo ha hecho saber a las altas esferas. La asturiana, según ha podido se habría plantado ante el reality más duro de la televisión ya que, podría estar “decepcionada y “cansada” del formato.

Además, la presentadora alegaría que no querría parar en seco su rutina por un viaje de más de 3 meses

Álvarez llegó a Supervivientes en 2015 como recambio de Raquel Sánchez Silva, que dejó de viajar a la isla cuando se quedó embarazado. Desde ese momento, la periodista ha sido la encargada de conducir el programa in situ, como enlace directo entre Jorge Javier y los concursantes durante las galas y como responsable de los juegos que el programa organiza para los Robinsones.

¿Se quedará ‘Supervivientes’ sin una de sus presentadoras? Mediaset, a modo (suponemos) de desmentido, ha publicado un tuit en el que le preguntan a la asturiana:

Con tanto frío que hace en España, ¿no echas de menos Honduras, Lara?

A lo que ella contesta:

¡Y tanto!

¡¡¡Y TANTO!!! ❤️😜 — Lara Álvarez (@laralvarezg) February 9, 2022

Suponemos que esto significa que Lara sí que va a Honduras aunque con Mediaset y su ‘no’ comunicación, nunca se sabe.

Y lo mismo podemos decir de otro tema que ha puesto en jaque a la cadena

Paz Padilla no va a volver a ‘Sálvame’

Y es que es incomprensible que desde Mediaset no se hayan pronunciado sobre la salida repentina de Paz Padilla en ‘Sálvame’. Silencio absoluto.

Fue un momento televisivo brutal. El 20 de enero de 2022, Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en directo tres semanas después de que la segunda dijese, en un directo de Instagram, que “las vacunas no sirven para nada”.

Paz argumentó que ella, durante el mencionado directo, quiso decir que las vacunas no protegen de volver a infectarse pero que sí que son necesarias para que la enfermedad no sea grave.

Parecía que todo estaba claro pero Belén no estaba de acuerdo. No creía a Paz Padilla y así se lo dijo.

La tensión fue tal que al final, la humorista decidió abandonar el programa.

Pero aquí había algo que no nos contaban. Por lo que decían lo colaboradores pudimos intuir varias cosas: ¿Estaban hablando de que Paz no se había vacunado? ¿Por eso no creen en sus excusas?

Y desde entonces, nada. Nadie en Telecinco se ha pronunciado al respecto. No saben gestionar las crisis.

Pero desde Periodista Digital podemos afirmar que Paz, aunque tiene contrato de cadena, no va a volver a ‘Sálvame’.