Shock en Telecinco: por fin Rocío Flores quita la careta a su madre, a Fidel Albiac y a Marta Riesco

Rocío Carrasco va de mal en peor. La audiencia le va dando de lado en Telecinco y ahora, su hija la ha desarticulado para siempre.

Y es que, el 10 de febrero de 2022, Rocío Flores reapareció en ‘El programa de Ana Rosa’ tras su operación de pecho y puso a todo el mundo en su sitio, a su madre, al marido de esta-Fidel Albiac- y a la nueva novia de su padre- Marta Riesco-.

Eso sí, la ‘niña’, como siempre, muy altiva, muy prepotente y muy chula. Contando la historia a medias y la de siempre: que Fidel es el gran villano de esta historia, que controla a su madre y que ella, la hija, es una víctima (de que pegó una paliza a su madre no habla).

Antonio David Flores, ex marido de Rocío Carrasco lleva años con una misma estrategia: culpar de todo al nuevo esposo de su exmujer. Así se ha creado una leyenda negra sobre Fidel Albiac, al que muchos culpan del distanciamiento de Carrasco con su familia. Siempre la misma cantinela: la mujer no tiene carácter, siempre hay un hombre detrás que la manipula.

El caso es que el 7 de febrero de 2021, Gloria Camila ´(hermana de Rocío Carrasco), en ‘Ya son las ocho’, confesó que cuando ella y su hermano (José Fernando) eran pequeños (fueron adoptados por Rocío Jurado y José Ortega Cano) Fidel les llamaba “los inmigrantes”

Tanto Rocío Carrasco como Fidel desmintieron las palabras de Gloria Camila pero Antonio Rossi, colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ confirmó que Albiac, delante de él, se había referido a Gloria Camila y a su hermano en “términos terribles”.

El 10 de febrero de 2021, Rocío Carrasco volvió como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ después de haberse operado el pecho.

Más guerrera y chula que nunca, Flores apoyó a su tía-Gloria Camila- y machacó a su madre y a Fidel:

Joaquín Prat, pensativo, aportó:

Me da la sensación que sé por dónde vas, que ella no responde porque primero tiene que consultar su respuesta con Fidel, siendo el maestro de la orquesta de tu madre es Fidel».

La colaboradora, muy contundente, respondió que «sí»

Por otro lado, la colaboradora dejó clara su opinión:

Además, defendió al padre de Gloria Camila:

En cuanto a su madre y Fidel, la colaboradora sentenció públicamente:

Otro frente abierto para Flores es Marta Riesco, reportera de ‘AR’ de la que fue muy amiga y que ahora está saliendo con su padre (aunque dicen que han roto pero nunca se sabe).

El caso es que Rocío Flores, al ser preguntada por Riesco, dijo:

No sé si mi padre está ahora con Marta Riesco.

No quiero saber absolutamente nada, en general, ni de Marta, ni de mi padre ni de la relación que tenga

No me voy a meter públicamente, no voy a decir nada.

Marta trabaja en este programa, si quiere decir algo, que baje y que lo diga»

No quiero hablar de Marta Riesco, no me voy a pronunciar referente a ella, no quiero saber nada de ella

Es bastante complicada mi situación, estoy aquí conteniéndome muchas cosas porque la que pierde soy yo, estoy cansada de estar perdiendo por todo el mundo: si quieren estar juntos, que estén juntos. Si quieren estar separados, que estén separados

La que me ha podido traicionar en una amistad ha podido ser Marta