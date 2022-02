Joaquín Prat para los pies a Alessandro Lequio por decir bestialidades: “¡Son cuatro retrasados mentales!”

Ni un día sin una salida de tono de Alessandro Lequio. El 15 de febrero de 2022, el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ fue reprendido por Joaquín Prat, el presentador, por sus comentarios ofensivos.

Ese día, en el Club social de ‘El programa de Ana Rosa’ se habló, cómo no, de Rocío Flores y lo supuestamente mal que está porque su madre, Rocío Carrasco, ha vuelto a hablar de ella en televisión. Tal vez, la ‘niña’ también esté aterrada porque se ha descubierto que, supuestamente, todo lo que dice en televisión son órdenes que recibe de su representante y este de Antonio David Flores.

El caso es que Marisa Martín-Blázquez confesó el delicado estado en el que se encuentra Rocío Flores tras las últimas declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Montealto’:

Luego, el resto de compañeros empezaron a analizar la situación familiar y cómo le están afectando a Rocío Carrasco los ataques en redes sociales.

En un punto del debate, Beatriz Cortázar y Alessandro Lequio discutieron sobre el apoyo que tiene la hija mayor de Carrasco y Antonio David en medio de todos los conflictos del clan Jurado Mohedano.

La periodista dijo:

El de su familia no lo discuto, pero, ¿tú crees que ella gestiona bien el impacto mediático lo gestiona bien? No sé si lo va a aguantar mucho»

Lequio contestó:

Yo he hablado de este tema con mis amistades, que no tienen nada que ver con la televisión, y desde luego que no condenan a la niña. Una persona con un mínimo de nivel intelectual no condena a la niña.