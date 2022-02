Sandra Barneda comunica que ha roto con Nagore Robles: ¿Por qué? ¿Hay terceras personas?

Mala época para el amor en televisión. Otra pareja que parecía ‘perfecta’ ha roto. El 15 de febrero de 2022, la presentadora de Telecinco, Sandra Barneda y su pareja, la colaboradora Nagore Robles, informaron que ya no estaban juntas. ¿Por qué?

Este es el mensaje que tanto Nagore-colaboradora habitual de Telecinco- como Sandra Barneda- presentadora estrella de Mefdiaset- publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram el 15 de febrero de 2022.

Varias cosas curiosas. Primero, que digan que llevas separadas varios meses cuando las hemos visto juntas en televisión llevándose a las mil maravillas (qué sano lo de tener una bonita relación con tu ex).

Segundo y más morboso: ¿Qué ha pasado entre ellas? Recordemos que no es la primera vez que la presentadora y la ex concursante de ’Gran Hermano’ rompen su relación.

Se conocieron hace ya una década, antes incluso de que ambas salieran del armario de manera pública, y durante años fueron la pareja más estable de Telecinco. Luego se separaron, en 2019, por una supuesta infidelidad por parte de Sandra Barneda con un amor del pasado.

Un año después, hubo rumores de reconciliación pero estos no se confirmaron hasta finales de junio de 2020 cuando ambas lo anunciaron públicamente en redes sociales.

Cierto es que , tras esta reconciliación, ambas ya no vivían juntas pero, por lo que mostraban en sus redes, parecía que les iba de maravilla. ¿Habrá sido esta ruptura igual que la anterior? ¿Ha habido terceros?

Nos preguntamos si este tema lo tratarán en programas como ‘Sálvame’. Si harán un circo alrededor de la ruptura o guardarán silencio. Los presentadores, en Mediaset, suelen estar ‘protegidos’, aunque ellos mismos cuenten su vida personal en directo.

Por ejemplo. Barneda, quien siempre ha defendido su derecho a la intimidad (y bien que hace) no tuvo reparos en contar su vida más privada en ‘Plantea Calleja’. Entre otras cosas, dijo:

A mí me sacaron del armario y dijeron que estaba casada y no. Toda la profesión lo sabía. Que tú no hables de tu vida privada no significa que lo ocultes.

Mi madre me llamaba todos los días, pero yo no respondía. Pero un día me presenté en casa sin avisar por Navidad y mi padre me dijo ‘no pasa nada’.

Nagore es lo más fuerte que me ha pasado. Me enamoré en GH VIP. Lo que me pasó es…, me he controlado mucho y es como si te descorchan y no me importa nada ya, sentirme por fin relajada y no ofendiendo a nadie. Nagore fue el detonante