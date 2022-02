Rocío Carrasco en ‘El programa de Ana Rosa’: «Me he equivocado. A mi hija la voy a dejar de lado»

Para que luego digan en Telecinco hay dos bandos. El 16 de febrero de 2022 ocurrió lo que no pensábamos que podíamos ver: Rocío Carrasco visitó ‘El programa de Ana Rosa’, el mismo en el que trabaja su hija, Rocío Flores. Esto es importante por muchas razones

El viernes 11 de febrero de 2022, Telecinco emitió ‘El precio del silencio’ un especial incluido en ‘Montealto: regreso al hogar’, en el que se analizaron los comportamientos públicos de los familiares más mediáticos de Rocío Jurado. Entre ellos estaban Rosa Benito, Amador Mohedano, Gloria Camila, Rocío Flores…

Se descubrió, pues, cómo todos estos personajes, contrarios a Rocío Carrasco, habían cambiado sus declaraciones según les convenía. Una panda de veletas e hipócritas.

Por no hablar de la llamada de José Antonio, tío de Carrasco, quien, en 52 minutos demostró la clase de familia de la que hablamos (todo fueron improperios, incongruencias, mentiras y ganas de que le lleven a un ‘Deluxe’ para ganar dinero).

Lo curioso es el ataque sibilino que la productora de ‘El precio del silencio’ (La fábrica de la tele) a Unicorn Content (responsable de espacios como ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Ya es mediodía’ o ‘Ya son las ocho’), acusándoles de dar cobijo a los ‘maltratadores’ de Rocío Carrasco (Gloria Camila, Rosa Benito o Rocío Flores). Es decir, dando a entender que los de la otra empresa son unos ‘machistas’.

Recordemos que desde el estreno de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, en La fábrica de la Tele cerraron filas con Rociito. Primero, despidieron a Antonio David Flores (acusado por su ex mujer por malos tratos) y aunque hubo voces contrarías a Carrasco en ‘Sálvame’ (Kiko Matamoros, María Patiño o Antonio Montero), poco a poco, estos colaboradores se han ‘calmado’ en su discurso o directamente han cambiado de opinión. Es decir, impera el pensamiento único.

Son embargo, en los programas de Unicorn, aparte de no entrar en guerra con compañeros, han dado voz a todas las partes, para muestra, lo que ocurrió el 16 de febrero de 2022.

Que se sentara Rocío Carrasco en el mismo plató en el que trabajan su hija y su sobrina, además de colaboradores muy contrarios a ella, tales como Alessandro Lequio, se puede interpretar como una muestra de valentía o como una provocación.

Rocío ya no le tiene miedo a nada y ‘jugar fuera de casa’ lo demuestra. Además, ‘El programa de AR’ vuelve a decirnos que es mucho más plural y elegante que ‘Sálvame’.

Entrevistada por Joaquín Prat, Carrasco recordó cunado trabajó en ese mismo plató e el programa de María Teresa Campos, hizo promoción de la nueva entrega de ‘Montealto’. Habló de que en ese programa se iban a mostrar unos documentos de Rocío Jurado en los que relataba el infierno que vivió ella con su yerno, Antonio David Flores. Además, dejó claro que ella «no estaba sola con Fidel (su marido)» sino que había tenido el apoyo, siempre, de una parte de su familia, los que no son mediáticos, mientras que los que salen en los medios sólo quieren ganar dinero contando mentiras.

Entre otras cosas, Rocío Carrasco dijo:

A mí me encantaría reescribir mi historia. Si pudiera, mis hijos, hoy por hoy, estarían conmigo porque no habría cometido algunos errores que cometí. Cometí el error de darle la custodia compartida con un psicópata.

¿Qué siento al ver a mi hija en televisión? Creo que lo que he contado de mi hija, he contado lo imprescindible para que mi historia se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón pero sólo quería que me entendieran. Sin contar eso, no se entender muchísimas cosas que yo he vivido. Para mí no es un plato de buen gusto ver a mi hija en televisión. Se sigue hablando de ese episodio y genera dolor , dolor a ella y a mi. Yo he salido hace seis meses de estar bajo tierra, en seis meses no puedo cortar lo que ha pasado.

Ha llegado el momento de que, a mi hija la voy a dejar de lado. Vamos a dejar a Rocío a un lado, vamos a centrarnos en otro lado.

No estoy capacitada para dar pasos que se me piden a continúo. Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio.

Todo lo que he pasado durante 20 años, si no me hubiese preocupado por mis hijos no lo hubiese pasado. Yo me he equivocado.

Yo a Gloria Camila no la meto en el mismo saco que los otros.