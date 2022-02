Jorge Javier Vázquez hunde a Àngels Barceló destapando secretos de la periodista

Jorge Javier Vázquez sigue ‘haciendo amigos’. El presentador de ‘Sálvame’ ha desenterrado el hacha de guerra contra la periodista Àngels Barceló, quién le humilló hace años.

Hace 13 años, Jorge Javier Vázquez recibió el Ondas que la Cadena SER le concedió por presentar Sálvame pero fue un galardón polémico puesto que los presentadores de la gala. Àngels Barceló y Carles Francino se negaron a entregarle la estatuilla y desaparecieron cuando Vázquez subió al escenario.

Esto es algo que siempre ha recordado Jorge Javier con rabia y el 16 de febrero de 2022 lo volvió a demostrar aunque con su característico ‘sentido del humor’

Ese día, tal y como recoge Ecoteuve, se estaba hablando en ‘Sálvame’ de cómo ciertas influencers como María Pombo desprecian la figura de Anabel Pantoja, quién también es una celebridad en redes sociales.

A este respecto, Vázquez dijo:

Yo creo que María Pombo quiere marcar distancias porque es una chica, además de influencer, muy de ¡Hola!, muy de la familia tradicional y a Anabel la considera una starlette.

María Patiño recordó a Vázquez que él mismo lo sufrió cuando recibió el Ondas.

En ese momento, Jorge Javier aprovechó para contar una anécdota que le había ocurrido recientemente a propósito de sus visitas a la sede de la SER para hacer entrevistas por la promoción de la obra de teatro .

Anda, que si te encuentras con Àngels Barceló, me decían. Yo la quería invitar para que viera mi función. No me la he encontrado.

Vázquez desveló algo que le dijo un trabajador de uno de los programas de la SER, cuyo nombre evitó decir.

En palabras de Jorge Javier, este compañero de la conductora de Hoy por Hoy le contó lo siguiente:

Llevo trabajando en esta cadena 8 años, coincido en el ascensor con ella un montón de veces y todavía no se ha producido el día que me diga ‘buenos días.

El dolor de Jorge Javier con el Ondas que ya contó hace años

No es la primera vez que Vázquez ataca a Barceló pero fue llamativo cuando se lo contó a Risto Mejide en el ‘Chester’ allá por 2014:

Lo del Ondas se ha convertido en algo que me va a perseguir siempre. A veces me pongo a pensar en lo del Ondas y me vienen pensamientos cada vez más elaborados. Cuando Francino y Barceló desaparecen del escenario para no darme el Ondas, ¿hubieran hecho lo mismo con Sardá si le hubieran premiado y no a ‘Crónicas Marcianas’? No, jamás lo hubieran hecho. Ya te lo digo yo. Porque Sardá pertenece a su casta y a un grupo social de Barcelona.

Días después, en ‘Sálvame’, el presentador fue más allá: