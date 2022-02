Rocío Flores destroza a su madre tras su última entrevista

Rocío Carrasco y su familia sólo saben comunicarse a través de los programas de Telecinco. Un día después de que Carrasco fuese entrevistada en ‘El programa de Ana Rosa’, su hija la ha respondido en el mismo plató.

El 16 de febrero de 2022, Rocío Carrasco apareció por primera vez en ‘El programa de AR’, lugar en el que trabaja su hija, Rocío Flores, como colaboradora.

La hija de Rocío Jurado pidió que dejaran a su hija a un lado después de mostrar públicamente que la joven, cuando tenía 15 años, le dio una paliza por la que fue condenada.

Al día siguiente, Rocío Flores, regresó a su programa y, visiblemente afectada, dijo:

No. Lo de ayer no cambia nada . No esperaba nada distinto. Me hubiese gustado que me hubiese dejado a un lado desde el minuto uno que se planteó a hacer un documental. Ya es tarde, la puerta está cerrada.

Joaquín Prat, el presentador, sentenció:

La ‘niña’ rompió a llorar:

Y después, se cambió de tema. Muy raro todo.

¿Por qué nadie le preguntó a Flores sobre esas grabaciones que han sacado en ‘Socialité’ en las que se demostraría que Rocío Flores sigue instrucciones directas de su representante, portavoz, a la vez, de Antonio David Flores?

Es comprensible el dolor de rocío Flores pero ¿por qué cuesta tanto entender que Carrasco tuvo que contar la agresión que sufrió de su hija para que se entendiera su historia después de que muchos la insultaran, incluyendo a Rocío Flores, durante años?

Entrevistada por Joaquín Prat, Carrasco comenzó su entrevista recordando cuando trabajó en ese mismo plató e el programa de María Teresa Campos, hizo promoción de la nueva entrega de ‘Montealto’. Habló de que en ese programa se iban a mostrar unos documentos de Rocío Jurado en los que relataba el infierno que vivió ella con su yerno, Antonio David Flores. Además, dejó claro que ella «no estaba sola con Fidel (su marido)» sino que había tenido el apoyo, siempre, de una parte de su familia, los que no son mediáticos, mientras que los que salen en los medios sólo quieren ganar dinero contando mentiras.

Entre otras cosas, Rocío Carrasco dijo:

A mí me encantaría reescribir mi historia. Si pudiera, mis hijos, hoy por hoy, estarían conmigo porque no habría cometido algunos errores que cometí. Cometí el error de darle la custodia compartida con un psicópata.

¿Qué siento al ver a mi hija en televisión? Creo que lo que he contado de mi hija, he contado lo imprescindible para que mi historia se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón pero sólo quería que me entendieran. Sin contar eso, no se entender muchísimas cosas que yo he vivido. Para mí no es un plato de buen gusto ver a mi hija en televisión. Se sigue hablando de ese episodio y genera dolor , dolor a ella y a mi. Yo he salido hace seis meses de estar bajo tierra, en seis meses no puedo cortar lo que ha pasado.

Ha llegado el momento de que, a mi hija la voy a dejar de lado. Vamos a dejar a Rocío a un lado, vamos a centrarnos en otro lado.

No estoy capacitada para dar pasos que se me piden a continúo. Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio.

Todo lo que he pasado durante 20 años, si no me hubiese preocupado por mis hijos no lo hubiese pasado. Yo me he equivocado.

Yo a Gloria Camila no la meto en el mismo saco que los otros. Para tener una conversación con mi hermana me tengo que recomponer. Yo he empezado a vivir y he dejado de malvivir hace seis meses. Estoy fuerte, mucho mejor, pero a mí me queda mucho camino.

Yo llevo muchísimos años sin decir nada porque no podía, porque estaba impedida. Yo he escuchado, escuchado y escuchado peor ahora puedo hablar para que se me entienda.