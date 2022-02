Rocío Carrasco ha metido la pata hasta el fondo y Joaquín Prat la condena

Rocío Carrasco ya no es tan buena como parece. Lo de quedo el 18 de febrero de 2021 en Montealto (Telecinco) sobre el viudo de su madre, José Ortega Cano, le hizo más mal que bien.

Apunte importante: no existen las víctimas perfectas y Rocío Carrasco no es una excepción. Aunque no se dude de su historia (haber sido maltratada por su exmarido y su hija), no significa que haya que santificarla y que lo haga todo bien. De hecho, la hija de Rocío Carrasco mostró ‘la patita’ el 18 de febrero de 2022 en su última aparición pública.

Cambio de rumbo en T5 con respecto a Rocío Carrasco

‘Montealto: regreso a la casa’ es programa que Telecinco se sacó de la manga hace semanas en el que se reproduce la casa de Rocío Jurado mientras que su hija va a hablando de sus vivencias allí.

El formato, durante varias entregas, fue un desastre en audiencia. ¿Por qué? Porque no interesaba ver muebles viejos y a Rociito emocionada hablando de su madre.

Pero el 11 de febrero de 2022 todo cambió ya que se cambió un poco el formato y se centró en la guerra entre Carrasco y parte de su familia ( los más mediáticos: Rosa Benito, Amador Moheado, Gloria Camila, Ortega Cano, Gloria Mohedano…).

Ahí empezó el morbo y la agresividad. Tanto el programa como la propia Carrasco atacaron a los enemigos de esta, lo que provocó la llamada (tan terrible como reveladora) de José Antonio, marido de Gloria Mohedano (hermana de Rocío Jurado y, por lo tanto, tía de Rocío Flores)

A las semana siguiente, en Telecinco aprendieron la lección, dejaron de jugar a las ‘casitas’ y se centraron en la confrontación, sacando los documentos de la Rota, el tribunal en el que se dictó la nulidad matrimonial de Carrasco con Antonio David Flores y donde la familia de ella, los mismos que ahora apoyan al ex guardiacivil, narraban, ante juramento, todas las penurias y maltratos que ocurrieron durante el matrimonio.

Rocío Carrasco y lo que nunca tuvo que haber dicho sobre Ortega Cano

En plena entrevista, le recordaron a Carrasco que José Ortega Cano (segundo marido de Rocío Jurado) aseguró que Carrasco había tenido una «adolescencia irregular” a lo que ella contestó que, al menos, «ni bebe ni coge coches», asegurando también que ella no tiene una conducta «delictiva».

Obviamente, Carrasco hablaba del accidente que tuvo Ortega Cano en 2011 en el que murió un hombre y por el que el torero entró en prisión.

Sí, vale, Carrasco estaba hablando de algo que ha pasado pero el torero pagó por ello. Hacerlo así, sin decirlo claramente y con esa mala baba, dice muy poco bueno de ella. Sobre todo, le da a sus ‘enemigos’ munición para atacar. Podría haber sido mucho más elegante y no meterse en eso.

Ataque a Rocío Carrasco en ‘AR’

El 21 de febrero de 2022, en ‘El programa de Ana Rosa’, los colaboradores hablaron de los lamentables comentarios que había hecho Carrasco sobre Ortega Cano y muchos apuntaban a que no sólo iban dirigidos a él sino también al hijo del torero, José Fernando, cuyas adicciones han sido públicas durante años.

El colaborador, Antonio Rossi, dijo:

Ortega Cano también estaba deslizando muchísimas cosas, a lo mejor de forma no tan directa Estamos en un momento en el que desde cada sitio se están lanzando todos los datos porque sobrevuela lo que Rocío Carrasco vaya a contar sobre Ortega Cano en el documental.

En cuanto a los comentarios sobre las adicciones en la familia de Ortega Cano, Rossi sostuvo que Carrasco está usando «datos objetivos» y explicó:

José Fernando ha tenido problemas porque tiene una enfermedad y está ingresado, y Gloria Camila con un episodio o dos, tuvo problemas en un momento determinado».

Ante las declaraciones de su compañero, Joaquín Prat se puso firme y dijo: