Rosa Benito da un golpe en la mesa e insinúa algo muy grave sobre su sobrina

Rosa Benito no da su brazo a torcer y por no admitir sus errores, ataca sin piedad contra su sobrina, Rocío Carrasco. Bueno, más que atacar, amenaza sin decir gran cosa. Lo de siempre.

‘Montealto: regreso a la casa’ es programa que Telecinco se sacó de la manga hace semanas en el que se reproduce la casa de Rocío Jurado mientras que su hija va a hablando de sus vivencias allí.

El formato, durante varias entregas, fue un desastre en audiencia. ¿Por qué? Porque no interesaba ver muebles viejos y a Rociito emocionada hablando de su madre.

Pero el 11 de febrero de 2022 todo cambió ya que se cambió un poco el formato y se centró en la guerra entre Carrasco y parte de su familia ( los más mediáticos: Rosa Benito, Amador Moheado, Gloria Camila, Ortega Cano, Gloria Mohedano…).

Ahí empezó el morbo y la agresividad. Tanto el programa como la propia Carrasco atacaron a los enemigos de esta, lo que provocó la llamada (tan terrible como reveladora) de José Antonio, marido de Gloria Mohedano (hermana de Rocío Jurado y, por lo tanto, tía de Rocío Flores)

A las semana siguiente, en Telecinco aprendieron la lección, dejaron de jugar a las ‘casitas’ y se centraron en la confrontación, sacando los documentos de la Rota, el tribunal en el que se dictó la nulidad matrimonial de Carrasco con Antonio David Flores y donde la familia de ella, los mismos que ahora apoyan al ex guardiacivil, narraban, ante juramento, todas las penurias y maltratos que ocurrieron durante el matrimonio. .

A parte de eso, Rocío aprovechó para hacer un comentario hiriente y gratuito sobre Oretga Cano (segundo marido de rocío Jurado) y el accidente que tuvo en 2011, además de llamar “alimañas” a su familia más mediática.

El 21 de febrero de 2022, en ‘Ya es mediodía’, le tocó el turno de responder a Rosa Benito (exmujer de Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado).

Rosa, la que todo lo sabe y todo lo ha vivido ella en persona, se cabreó e insinuó cosas muy graves sobre su sobrina. Normal, tiene miedo a ‘En el nombre de Rocío’ (segunda parte de la docuserie en la que Carrasco se centrará en sus relaciones familiares) y en vez de admitir que se ha equivocado, contraataca.

Tan dramática y teatral como siempre, Rosa dijo:

Así, respondió punto por punto a los que se mostró de los Papeles de la Rota (los testimonios de los familiares que ahora dicen lo contrario):

Lo de Sonsoles (amante de Antonio David Flores) lo dije yo en su día, cuando se sienta en un programa de televisión, David entra para desmentirla, la afea y la chiquilla lo pasa súper mal… Yo nunca he dicho que esto no sea verdad, yo lo que no he visto es que le diera un beso, pero la infidelidad que es lo que vivimos, yo nunca lo he negado… De ese sitio a la casa de mi cuñada, andando hay un cuarto de hora o veinte minutos… Estaban mis hijos y les hubiera pedido lo que sea…

Para Rocío (Carrasco) todo es ahora malo de su familia, cuando se la ha querido y se le ha protegido.

Dicen que yo he vivido de mi sobrina Rocío Carrasco y no es verdad, yo empiezo en esta televisión cuando mi hija Rosario entra en ‘GH’… Yo he trabajado mucho, yo no me he aprovechado de ella. Yo he trabajado, he dejado a mis hijos solos, a los que tengo conmigo, a los cuatro y a mis nietos. Que son mi sangre. En programas de televisión en los que he estado he sacado la cara por mi hija y mi yerno

Si me tengo que ir de este programa y de esta cadena, me voy con la cabeza muy alta porque yo sé lo que he vivido.

Estoy contentísima de pertenecer a la familia que tengo, esa que llaman de “alimañas” porque también han estado conmigo y eso es de agradecer.

Su madre se murió muchas veces de dolor estando en vida, muchas

Estoy harta de que se saquen cosas de las que no puedo hablar peroque como un día hable y cuento lo que yo he vivido se da la vuelta la tortilla.

Rocío adoraba a su hija y lo hacía todo por ella, podía pisarla como un felpudo que ella siempre iba a hacer lo que su hija quisiera.