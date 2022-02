Ana Obregón, destrozada ante Bertín Osborne: dolor, halagos a Amancio Ortega y palos a Pablo Iglesias

Fue un momento brutal. Ana Obregón a corazón abierto ante Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ fue uno de los programas más emocionantes que hemos visto en la pequeña pantalla este año.

Casi dos años después de la muerte de su hijo Alejandro Lequio a causa de un cáncer, Ana Obregón concedió, el 21 de febrero de 2022 a Bertín Osborne su primera entrevista en televisión en ‘Mi casa es la tuya’.

Marbella fue el escenario de esta conversación entre el presentador y la artista, en la que ella abre su corazón y afirmó que esa era “la entrevista más difícil de mi vida” y que sólo la concedía por tratarse de él.

Además, se puso el mismo vestido que usó para viajar a Italia y decirle a la familia de Alessandro Lequio (padre de su hijo) que estaba embarazada.

Bertín Osborne, por su parte, aseguró:

Estoy agradecido de que haya confiado en mí para contar la historia de su hijo. Yo lo he vivido todo contigo. Te conozco desde hace 40 años.

La artista relató a Bertín el duro proceso de la enfermedad de su hijo Alejandro, tras ser detectada en 2018, y el dolor de su pérdida. Yo, en esta entrevista, no voy a ir de víctima porque la víctima no son los padres, son ellos. La víctima es mi hijo.

Mi hijo sonrió al cáncer.

Yo siempre he creído que podía con todo y, de repente, te das cuenta de que no puedes con nada.

Yo estaba rodando ‘Paquitas Salas’ y me llamó mi hijo, que llevaba tres meses con dolores, y me lo llevé al hospital y me dijeron que lo tenían que operar.

Le operaron a las doce de la noche. Fui sola y el médico me dijo: ‘Tu hijo tiene un tumor’. Llamé a su padre (Alessandro Lequio) y me dijo: ‘De momento no el digas nada’.

Por la mañana vino el padre y se lo dijimos.

Tardaron diez días en darnos los resultados. Fueron diez días terribles y, al final, me dijeron: ‘Es malo y es muy agresivo’.

Entonces fui fuerte, ahora, no, entonces, sí.

Se lo conté a mi hijo y él me preguntó: ‘¿Mamá, me voy a curar?’. Yo le dije, y me arrepiento: ‘Te juro que si’.

Luego te hablaré de Amancio Ortega pero mi hijo tenía un cáncer poco común que sólo se trata con quimio y con una máquina (la misma que el dueño de Inditex ha donado a la seguridad social española).

Gracia s Amancio Ortega y a las ‘limosnas’ que dio, como dijo Pablo Iglesias, se están salvado vidas.

No hay dinero en este país para investigar el cáncer.

Cuando pierdes un hijo sientes el dolor infinito, que no tiene límites, y también el amor infinito.