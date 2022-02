Jorge Javier Vázquez carga contra Telecinco y el ‘Deluxe’ desaparece: ¿Casualidad?

Jorge Javier Vázquez vuelve a demostrar lo hipócrita que es y se ha atrevido a atacar a la empresa que le da de comer. Por otro lado, Telecinco ha apartado el ‘Deluxe’ del sábado. ¿Tienen algo que ver estos dos sucesos? De momento, no.

Después de las últimas intervenciones de Rocío Carrasco ‘Montealto: regreso a la casa’ ha habido una gran revuelo en Telecinco.

Carrasco ha iniciado una guerra directa contra parte de su familia ( los más mediáticos: Rosa Benito, Amador Moheado, Gloria Camila, Ortega Cano, Gloria Mohedano…). En el programa se mostraron los documentos de la Rota, el tribunal eclesiástico en el que se dictó la nulidad matrimonial de Carrasco con Antonio David Flores y donde la familia de ella, los mismos que ahora apoyan al ex guardiacivil, narraban, ante juramento, todas las penurias y maltratos que ocurrieron durante el matrimonio.

Y es que, ahora, antes de admitir sus culpas, los que apoyan a Antonio David siguen machacando a Carrasco, echando balones fuera, algo que provocó, el 22 de febrero de 2022, que Jorge Javier Vázquez se hartase:

Creo que después de todo lo que se está contando, no hay ningún profesional que se pueda poner al lado del ex de Olga Moreno. Y ya no estoy hablando del maltrato. Hablo de mi cadena, porque es donde trabajo.

No entiendo cómo se permite a ciertas personas que se sientan en plató que, después de todo lo que conocemos, sigan apoyando al ex de Olga Moreno cuando vive instalado en la amenaza continúa, el terror que infunde a todos los miembros del clan por lo que pueda contar- Es absolutamente incomprensible que alguien pueda apoyar, la palabra dictadura que yo conozco muy bien porque soy uno de ellos, la dictadura del terror que ha impuesto durante tantos años.

Este señor lo que ha conseguido, él solo, es tener amordazada y totalmente desaparecida del mapa, durante muchísimos años, a una señora que se ha decidido a hablar.

Y si defiendes a esta persona, estás siendo cómplice de lo más oscuro del ser humano. Creo que basta ya de aceptar según qué tipo de argumentos en esta cadena, que es en la que estamos tratando este caso.