El despido de Paz Padilla de Mediaset tiene truco y la culpa no sólo es de Belén Esteban

Ya lo adelantamos hace semanas: Paz Padilla no va a volver a Mediaset.

La noticia la confirmó la revista Lecturas el 2 de marzo de 2022: Paz padilla ha sido despedida de Mediaset . Apenas seis meses después de renovarle el contrato de larga duración –lo firmó en julio de 2021–, el grupo de comunicación ha decidido rescindirlo.

La cadena de Fuencarral confirmó así la noticia a Lecturas:

Mediaset España decidió resolver el con trato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa ‘Sálvame’ una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero

Y es que fue ese 20 de enero cuando todo cambió.

La gran pelea: Paz Padilla abandona ‘Sálvame’ por ‘culpa’ de Belén Esteban

Fue un momento televisivo brutal. El 20 de enero de 2022, Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en directo tres semanas después de que la segunda dijese, en un directo de Instagram, que “las vacunas no sirven para nada”.

Paz argumentó que ella, durante el mencionado directo, quiso decir que las vacunas no protegen de volver a infectarse pero que sí que son necesarias para que la enfermedad no sea grave.

Parecía que todo estaba claro pero Belén no estaba de acuerdo. No creía a Paz Padilla y así se lo dijo.

La tensión fue tal que al final, la humorista decidió abandonar el programa.

Pero aquí había algo que no nos contaban. Por lo que decían lo colaboradores pudimos intuir varias cosas: ¿Estaban hablando de que Paz no se había vacunado? ¿Por eso no creen en sus excusas?

¿Estaba todo planeado para deshacerse de Paz y levantar la audiencia?

Teoría: no sería extraño que este enfrentamiento entre Paz y Belén estuviese planificado con el fin de, primero, hacer audiencia y, de paso, quitarse de encima a la presentadora, cuya imagen, últimamente, está bajo mínimos.

Si no, no se entiende que saquen el tema de las vacunas un mes después. ¿Sabían los directores los rumores que corrían sobre Paz (de que no está vacunada) y querían hacer lo posible para desenmascararla pero sin que se notara demasiado? ¿Han lanzado a Belén Esteban como perro de caza?

Dicen que a Belén Esteban se la ‘ha cargado’ a Paz. Es mentira. La de Paracuellos fue un instrumento. Si alguien ha visto con regularidad ‘Sálvame’, sabe que ciertos temas y personas no se tocan. Enfrentar a estas dos mujeres, semanas después del vídeo de Paz, responde simplemente a una estrategia.

Pero claro, como es ilegal desvelar información médica, no podían hablar abiertamente del asunto.

Además, la excusa de que la echan porque se fue de su trabajo antes de terminar es de risa. Todos, absolutamente todos los presentadores y colaboradores de ‘Sálvame’ han abandonado el programa en directo (y no una y dos veces. Casi a diario).

Puedes estar de acuerdo o no con las ideas de Paz Padilla pero que le han tendido una trampa es algo obvio.