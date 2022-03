Guerra inesperada: Joaquín Prat explota y deja a Rocío Flores con ‘el culo al aire’

¿Para qué le pagan a Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’ sino es para hablar de su vida? La ‘niña’, cada vez peor colaboradora, ya no sabe dónde meterse. Por eso, el 8 de marzo de 2022, Joaquín Prat destrozó a la hija de Rocío Carrasco.

Ro Flores entró en ‘El programa de Ana Rosa’ en mayo de 2021 para hablar de ‘Supervivientes’. De hecho, en sus primeras apariciones, cada vez que se hablaba del documental de su madre, la ‘niña’ desaparecía del plató. Eso duró dos días porque, claro, la chica, como colaboradora, tampoco es que valga mucho.

Flores, pues, se dedicó a hablar de sus muchas polémicas familiares aunque, en realidad, se limitó a atacar a su madre y defender a su padre.

Pero claro, la joven sólo habla de lo que le interesa (en su derecho está) pero le pagan por algo, normal que sus jefes se enfaden.

Joaquín Prat se enfada con Rocío Flores

El cuatro de marzo de 2022, Rocío Flores se enfrentó a sus compañeros al no querer hablar de si había roto o no con su novio Manuel Bedmar

Voy a explicar una cosa, Manuel es una persona anónima, no forma parte del medio» No voy a cruzar esa línea, no voy a hablar de mi relación e intimidad, no voy a entrar a confirmar o desmentir.

Y aunque Joaquín Prat insistía, la hija de Antonio David Flores no dio su brazo a torcer.

Pero el lunes 8 de marzo de 2022, aparecieron unas fotos de Rocío Flores en actitud cariñosa con el influencer Javier Terrón

Ante esta pillada, el periodista Pepe del Real tomó la palabra tras hablar personalmente con Rocío Flores:

Ella me dice que Javier Terrón es un compañero, ellos comparten una persona que se encarga de llevarle las redes sociales y la publicidad». Me cuenta que trabajan juntos, son compañeros y si hay algo más o no el tiempo lo dirá.

Joaquín Prat sentenció la ambigüedad de su compañera:

Rocío se sentó aquí, yo le pregunté y no contestó a nada, cero patatero, y ahora hay imágenes.

Pepe del Real explicó al presentador que puede existir la posibilidad de que Rocío no sepa todavía si quiere o no continuar la relación con su chico. Joaquín Prat, contestó:

Eso puede ser, pero puedes contestar ‘pues mira, estamos reflexionando, llevamos seis años juntos y reflexionamos si vamos a seguir, si tiene continuidad, me ha molestado que hayan salido estas chicas y Manuel me lo niega…».

Por último, Joaquín Prat observó los movimientos de la pareja y reflexionó sobre Rocío: