Paz Padilla contraataca: demanda a Telecinco y prepara una película sobre su vida

Paz Padilla no se ha quedado de brazos cruzados después de ser despedida de Telecinco. La humorista se está pensando demandar a Mediaset por desmido improcedente. Además, planea hacer una película sobre su vida (con su libro y su obra de teatro no bastaba).

El 1 de marzo de 2022, la revista Lecturas confirmó que Mediaset había despedido a Paz Padilla después de que esta abandonase su puesto de trabajo el 20 de enero tras una monumental bronca con Belén Esteban.

En un comunicado oficial, el grupo de comunicación puso como excusa para el despido, el hecho de que Paz abandonase su puesto de trabajo hora y media antes de abandonar el programa, algo sorprendente si tenemos en cuenta que, cada día, colaboradores y presentadores de ‘Sálvame’ se marchan enfadados por cualquier cosa y no les despiden por ello.

Demandas y proyectos

Según informó la revista Semana el 9 de septiembre de 2022, Paz Padilla está dispuesta a enzarzarse legalmente contra la cadena en la que presentó Sálvame desde 2009 y donde también participó en otros programas y especiales como Got Talent, las Campanadas o las galas de Nochebuena.

Y es que, al parecer, Paz se siente humillada por el trato recibido pero mientras que se piensa la demanda, intenta consolarse en otros aspectos laborales y en su hija, Ana Ferrer.

Con ella tiene la tienda de ropa ‘No ni na’, que les ha dado y les está dando muchas alegrías. Las colecciones le obligan a reunirse mucho con proveedores, tanto de manera presencial como de manera telemática.

Además de triunfar con su obra de teatro ‘El humor de mi vida’, Paz, según adelantó la revista ‘Hola’, la gaditana estaría pensando adaptar ese texto, basado en su vida, en una película junto con la productora Beta Films. No obstante, va para largo, ya que no está previsto que una de las fases iniciales, el casting de actrices y actores, se cierre hasta el año que viene.

La gran pelea: Paz Padilla abandona ‘Sálvame’ por ‘culpa’ de Belén Esteban

Fue un momento televisivo brutal. El 20 de enero de 2022, Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en directo tres semanas después de que la segunda dijese, en un directo de Instagram, que “las vacunas no sirven para nada”.

Paz argumentó que ella, durante el mencionado directo, quiso decir que las vacunas no protegen de volver a infectarse pero que sí que son necesarias para que la enfermedad no sea grave.

Parecía que todo estaba claro pero Belén no estaba de acuerdo. No creía a Paz Padilla y así se lo dijo.

La tensión fue tal que al final, la humorista decidió abandonar el programa.

Pero aquí había algo que no nos contaban. Por lo que decían lo colaboradores pudimos intuir varias cosas: ¿Estaban hablando de que Paz no se había vacunado? ¿Por eso no creían en sus excusas?

¿Estaba todo planeado para deshacerse de Paz y levantar la audiencia?

Teoría: no sería extraño que este enfrentamiento entre Paz y Belén estuviese planificado con el fin de, primero, hacer audiencia y, de paso, quitarse de encima a la presentadora.

Si no, no se entiende que saquen el tema de las vacunas un mes después. ¿Sabían los directores los rumores que corrían sobre Paz (de que no está vacunada) y querían hacer lo posible para desenmascararla pero sin que se notara demasiado? ¿Lanzaron a Belén Esteban como perro de caza?

Dicen que a Paz se la ‘ha cargado’ Belén Esteban. Es mentira. La de Paracuellos fue un instrumento. Si alguien ha visto con regularidad ‘sálvame’, sabe que ciertos temas y personas no se tocan. Enfrentar a estas dos mujeres, semanas después del vídeo de Paz, responde simplemente a una estrategia,

Pero claro, como es ilegal desvelar información médica, no podían hablar abiertamente del asunto.

Además, la excusa de que la echan porque se fue de su trabajo antes de terminar es de risa. Todos, absolutamente todos los presentadores y colaboradores de ‘Sálvame’ han abandonado el programa en directo (y no una y dos veces. Casi a diario).

Puedes estar de acuerdo o no con las ideas de Paz Padilla pero que le han tendido una trampa es algo obvio.