Se destapa, por fin, la hipocresía de Marta Riesco y lo que quiere realmente de Telecinco

¿Se nos ha pasado la fiebre de Marta Riesco? ¿La novia de Antonio David Flores ya no interesa tanto como antes? Puede ser, pero ella, la que no quiere ser personaje y levantarse a las 5 de la mañana para trabajar en ‘El programa de Ana Rosa’, está amortizando muy bien su fama. No, hija, no eres anónima, ya es hora de que lo admitas.

Marta Riesco, la periodista que no quiere ser famosa pero que demuestra lo contrario

Marta Riesco dice que no quiere ser personaje. Que aunque esté saliendo con Antonio David Flores que por favor que la respeten como periodista y reportera estrella de ‘El programa de Ana Rosa’. El problema es que nadie se cree eso ya.

La periodista que se levanta a las cinco de la mañana para trabajar y que no habla de su vida privada se ha empeñado en ser muy cercana a los famosos con los que ha tratado por su profesión. De hecho, se le ha relacionado con varios.

Primero, fue muy amiga de Isa Pantoja -Chabelita-, aunque ahora, la hija de la tonadillera diga que no se fía de la periodista y que no tiene relación con ella. Y todo porque, dicen, Marta pudo haber protagonizado una escena lésbica en el sofá de Cantora -casa de Isabel Pantoja-.

Pero es que, además, se ha descubierto Marta Riesco podría haber tenido relación con actores como Jesús Castro (‘El niño’) o Antonio Velázquez.

Pero hay más: la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ tiene a sus espaldas una trayectoria televisiva que incluye el certamen de Miss España, ‘Aquí hay tomate’, ‘¡Allá tú!’ e, incluso, una preselección para representar a España en el Festival de Eurovisión 2010.

De hecho, ahora, cada vez que aparece en sus programa (‘AR’ y ‘Ya son las ocho’) para decir que está enamoradísima, que se quiere casar con Antonio David Flores peor que ella es muy celosa (pues hija, con menudo has ido a dar).

La periodista que cobra por anunciar cosas en Instagram

Ella quiere ser anónima pero no se entiende que se esté beneficiando económicamente de su fama.

Cheques mensuales para gastar en ropa, cosméticos, sorteos de freidoras de aire, tiendas de muebles y hasta empresas de limpieza aparecen en sus redes sociales entremezclándose con sus posados.

Precisamente, tal y como informa FormulaTV, la jornada del lunes 14 de marzo fue el momento idóneo para compartir lo bien que le habían «limpiado» y «planchado», no sin recordar poco antes en una historia la hora a la que se levantó para ir a trabajar. ¿Habría llegado a congregar tal cantidad de seguidores si no hubiese dado el salto a la primera línea mediática?

Curiosamente, mientras mostraba el brillo del suelo y lo estiradas que estaban las sábanas, Riesco se paseaba por su casa, dejando ver que los tonos azulados son una preferencia en cuanto a la decoración. Asimismo, la habitación principal no solo tenía una cama, sino una marea de cojines: en dos de ellos se puede leer la oración «life is a dream». De confirmarse que Antonio David Flores está viviendo con ella, su nido común habría quedado al descubierto.