Kiko Matamoros ficha por ‘Supervivientes 2022’: ¿Le acompañará Makoke?

‘Supervivientes 2022’ es la última bala que le queda a Telecinco para no hundirse del todo en audiencias.

Prácticamente nada funciona en Mediaset desde hace meses. Cualquier estreno ha sido decepcionante y, de momento, sólo tiene dos cartuchos para remediar la crisis: ‘En el nombre de Rocío’ (segunda temporada de la docuserie sobre Rocío Carrasco que está tardando mucho en llegar) y ‘Supervivientes 2022’, el único reality en directo que funciona en Telecinco desde hace años.

Pero claro, el problema es el de siempre: Ya no quedan casi famosos que nos puedan sorprender. En Telecinco los han quemado a todos. Se necesita a alguien muy muy potente para, al menos, impactar en la primera gala. Es lo que pasó con Isabel Pantoja en su momento. Luego, que de juego o no, da igual. Los que finalmente ganan o crean más contenido no suelen ser los más famosos.

Kiko Matamoros concursará pero sin Makoke

Se está especulando mucho con los nombres que pueden ir este año a Honduras pero, de momento, no hay nadie confirmado de manera oficial aunque el 16 de marzo de 2022, la revista Lectura sacó una exclusiva interesante.

Tal y como pudo saber esta publicación en exclusiva Kiko Matamoros se convierte en uno de los fichajes bomba del reality de aventura. Y no es el único que ha dicho sí a ‘Supervivientes’…

Kiko Matamoros cambiará los platós de televisión por las playas de Honduras en pocas semanas. Tal y como ha podido saber ‘Lecturas’, el colaborador se encuentra ultimando los detalles de su fichaje para la próxima edición del concurso.

La idea era que le acompañase su ex mujer, Makoke, quien también estaba en negociaciones pero, al final, ella ha rechazado la oferta.

Otros nombres que suenan para ir a Honduras

Tal y como también informó Lecturas, el hermano de Isabel Pantoja es el nombre ahora mismo más anhelado por los responsables de ‘Supervivientes 2022’. Agustín Pantoja ya ha recibido una generosa oferta para concursar en Honduras y vivir la aventura más extrema de la televisión (y, posiblemente, de su vida).

Sin duda, sería el gran fichaje, no por su personalidad (que no la conocemos) o por lo que pueda hacer allí, sino porque es uno de los personajes más herméticos de la televisión. Se supone que él es la ‘mano que mece la cuna’ en Cantora y que rompa su silencio puede provocar una nueva y suculenta trama para todos los programas de Telecinco.

Además de a Agustín Pantoja , otros nombres que suenan son los de Manuel Bedmar, novio (o exnovio) de Rocío Flores; Nacho Polo, exmarido de Víctor Sandoval; Manuel González, concursante de ‘La isla de las tentaciones 3’; Makoke, exmujer de Kiko Matamoros; Julia Janeiro , hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario; Matías Urrea, exmarido de la soprano Ainhoa Arteta.

Por otra parte, Marta Riesco o Chayo Mohedano ya han dicho públicamente que han rechazado la oferta.