La venganza de Pipi Estrada contra Terelu Campos, ‘Supervivientes’ e incluso Kiko Rivera

Siempre sin filtros, Pipi Estrada se abrió para Periodista Digital en una entrevista exclusiva en la que, además de hablar -cómo no- de fútbol, el periodista deportivo recordó su pasado con Terelu Campos y, sobre todo, la experiencia que vivió en ‘Supervivientes’, cuando el programa era “de verdad”, no como es ahora.

Pipi Estrada tiene varias facetas. Siempre será uno de los periodistas deportivos más populares y reconocidos de nuestro país. Por otra parte, es una figura digna de la farándula española, primero por haber sido pareja de Terelu Campos- juntos protagonizaron la famosa escena del ‘pim pum’ en una discoteca- su polémica ruptura y la posterior guerra familiar con en clan Campos, así como su relación con la ex actriz porno Miriam Sánchez y sus participaciones televisivas en el mundo de Telecinco- ‘Supervivientes’, ‘MyHyV’, ‘Sálvame’…-.

Siempre polémico, excéntrico y generoso en todas las entrevistas que concede, Pipi – que en lo personal, aseguramos, es un encanto- no distingue entre sus dos facetas. Es el que es, no tiene doble cara. Eso se nota cada vez que le vemos en ‘El Chiringuito’, por ejemplo, programa que, por cierto, él adora, sobre todo a su presentador, Josep Pedrerol.

Tras ir yo a ‘Supervivientes’ en el año 2006 se me cerraron muchas puertas en mi profesión y Josep fue el único que me tendió la mano para rescatar mi esencia.

Nos cuenta Estada en una entrevista exclusiva para Periodista Digital.

Y es que en esa época, en 2006, pasaron muchas cosas en la vida del periodista:

Supervivientes fue una experiencia maravillosa. Para mí fue una catarsis. Yo acaba de terminar una relación, con Terelu. Ella decidió en el mes de febrero de 2006 que ya no siguiéramos juntos. Fue un momento duro, difícil. Soy muy pasional. En lo emocional soy muy sentido. Yo funciono más con el corazón que con la cabeza. Si hubiese funcionado más con la cabeza, seguramente la vida me hubiese ido d eotra manera. Pero bueno, no tengo filtro y voy a pecho descubierto.

‘Supervivientes’ fue una catarsis que me demostró que en la vida no existe el precio de todo. O sea, la vida no es precio sino valor. Porque cuando conocemos el precio de todo y no el valor, estamos equivocados.

Eso se lo dije a mi hijo, Borja, después de ‘Supervivientes’. Le dije: ‘Borja, tienes un problema que tenemos que solucionar. Conoces el precio de todo. Me pides que te compre la Playstation que vale 250 euros pero sabes lo que hay que luchar para conseguir esos 250 euros? Ese es el valor. Eso se consigue con esfuerzo. Eso me lo enseñó la superviviencia. Pasé mucha hambre