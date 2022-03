Marta Riesco, la que no quiere ser personaje, se pasa a la música: ¿Había necesidad?

La tertuliana-colaboradora-reportera no decepciona: ha vuelto a hacer el ridículo.

No es una broma: Marta Riesco ha sacado un single. En realidad ha rescatado un tema ‘suyo’ antiguo.

En 2009, Marta tenía un grupo musical junto a cuatro mujeres más de nombre I-LEGAL.

El grupo se presentó a la preselección para representar a España en Eurovisión pero no recibió ni 2.000 votos en la web donde estaban todos los temas ubicados para que el público eligiera a sus favoritos.

Ese fue el año en el que ganó Daniel Diges con su «Algo pequeñito».

La canción de I-Legal se llamaba ‘No tengas miedo’ y la letra dice cosas tales como:

«Te gusto, lo noto, tu cuerpo no miente. No pongas barreras, pues claro que sientes»

Las críticas a la canción fueron tan bestias que se retiró el vídeo aunque en febrero de 2022, el portal Bluper rescató el tema para dolor de nuestros oídos.

Pues bien, Marta ha aprovechado y el 18 de marzo de 2022, comunico en su perfil de Instagram que ha relanzado el tema pero, eso sí, esta vez sola. Ya no necesita a nadie. Ella es la estrella.

Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa, y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mí, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción. La hice con 18 años, cuando mi sueño era la música. Quizás no sea la mejor canción del mundo, pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo.

Me emociona que digáis que os sentís identificados con ella. De repente, hace unos días, sonó el teléfono, era Mediaset… Y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida. ¡Voy a disfrutarla! Ya la tenéis en todas las plataformas y pronto, muy pronto… La sorpresa que esperabais…Y no, no tengáis miedo a ser quienes sois y a ser quienes fuisteis.