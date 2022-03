Rosa Benito da un golpe en la mesa y destapa, por fin, la gran mentira del ‘Deluxe’

Que todo en Telecinco es mentira no es un secreto pero el 21 de marzo de 2022, Rosa Benito destapó la última trampa del ‘Deluxe’.

El viernes 18 de marzo de 2022 se sentó en el ‘Deluxe’ Amador Mohedano, hermano de la difunta Rocío Jurado para aprovecharse, una vez más, de sus polémica familiares.

Amador, por cierto, se sentó en el programa que tanto su exmujer (Rosa Benito) y su propia hija (Chayo Mohedano) han denunciado por maltrato psicológico. Y es verdad que a ambas las han machacado mucho, muchísimo, desde el cortijo presentado por Jorge Javier Vázquez.

Pero Amador, sobre todo, acudió para atacar a su sobrina, Rocío Carrasco, quien en breve hará una docuserie para poner a parir a gran parte de su familia (entre ellos a Amador).

El caso es que, antes de la entrevista con el ‘Deluxe’, Amador y Rosa se encontraron en los pasillos de Telecinco cuando él entraba en las instalaciones de Mediaset y ella salía tras su colaboración en el programa ‘Ya son las ocho’.

Rosa se negó a saludar al que fue su marido y él, ya en plató, explicó afligido que no entendía el comportamiento de su exmujer.

Pues va a ser que todo era un montaje.

El lunes 21 de marzo de 2022, Rosa Benito, desde ’Ya es mediodía’ destapó la verdad y acusó a la organización del ‘Deluxe’ de organizar ese encuentro con Amador Mohedano.

Explicó, antes de justificar que el foco de la cámara le impedía ver lo que había a su alrededor.

Me cuentan que a Amador lo tienen parado, esperando a que yo salga de mi trabajo. ¿Por qué se me echa a mí a los perros? ¿Por qué Amador, que está parado y sabe que salgo a las 21h, no me saluda él a mí? Porque yo no lo veo a él.