Carlota Corredera también se larga de ‘Sálvame’: ¿Cuántas semanas le quedan al programa?

Es el final de una era. A ‘Sálvame’ le queda muy poco. Ojalá no sea así y vuelva a triunfar pero cuando no hay nadie al volante, no hay mucha esperanza.

El ocaso de ‘Sálvame’

En Mediaset van dando palos de ciego sin saber que el problema lo tienen de base. Que se pongan a despedir a gente y que crean que poniéndose más serios van a cambiar algo es un error.

Han basado casi toda la parrilla de Telecinco en un solo programa ‘Sálvame’. De ahí pivotan el resto de formatos. Si ‘Sálvame’ falla, todos caen.

‘Sálvame’ lleva meses de capa caída y sin frenos. Están haciendo de todo para remediarlo, sin darse cuenta de que el programa simplemente ha agotado a su audiencia. Eso y ciertas decisiones que venían de la cúpula de Mediaset como poner ‘Pasión de Gavilanes’ durante 3 días seguidos en la primera hora del programa, algo que hundió del todo al show.

Quisieron darle un nuevo ‘aire’ con ‘Sálvame Lemon tea’, formato presentado por Terelu Campos y María Patiño que no comenzó mal pero que se hundió tras la mencionada emisión de Pasión de Gavilanes.

Luego se quitaron de encima a Paz Padilla (¿por negacionista?) y metieron a Adela Gónzalez, periodista de informativos, para imponer un poco de ‘seriedad’ pero apenas se nota su presencia.

El problema de ‘Sálvame’ es que, actualmente, no tiene tramas potentes. Sólo hablan de lo mismo: familia Pantoja y familia Mohedano. Es el problema de aportar todo a la actualidad que, a veces, ni inventándose noticias funciona la cosa.

Ahora dicen que van a crear un talk-show con Belén Esteban al frente de siete a ocho de la tarde. Otro formato hecho deprisa y corriendo en el que no han tenido en cuenta que Esteban es un personaje maravilloso pero que no funciona como presentadora. A ella no le des un guion porque se lo carga.

Carlota Corredera se despide de ‘Sálvame’

Y de remate, el miércoles 23 de marzo de 2022, la productora La fábrica de la tele anunció en un comunicado que el viernes 25 será el último día que Carlota corredera presente ‘Sálvame’.

La gallega se irá para presentar otro proyecto que “mezclará entretenimiento y actualidad” y que nace de una idea suya.

Demasiadas preguntas en el aire: ¿Habrá otra presentadora sustituta o se apañarán con los colaboradores? ¿Este nuevo formato será el que finalmente sustituya a ‘Sálvame’ (como pasó con ‘Aquí hay tomate’ y ‘A tu lado’? ¿Cuánto le queda a ‘Sálvame’?

Fuga de directores

Esta noticia llega un día después de que el portal BLUPER anunciase, en exclusiva, que Mediaset y La Fábrica de la Tele habían despedido a dos de los históricos directores del programa, David Valldeperas y Alberto Díaz.

Tras esta contundente medida será Óscar Cornejo, director de la productora, quien tome las riendas del programa, mientras que David Linares, quien hasta ahora dirigía Socialité, será quien asuma las tareas de subdirección en Sálvame junto a otros dos responsables que continuarán en el espacio.

Fuentes cercanas a la productora afirman, además, que será Javier de Hoyos quien pase a dirigir Socialité cada fin de semana en Telecinco. El periodista fue redactor del programa y desde hace dos años ejercía como subdirector del mismo.