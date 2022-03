¿Adiós a ‘Sálvame’?: Jorge Javier Vázquez se carga el programa tras su última polémica

Qué mal lo están haciendo en ‘Sálvame’ y qué pena da ver cómo se hunden ellos solos.

¿Cómo se solucionaría la actual crisis de ‘Sálvame’? Cambiando de tramas (estamos hartos de que sólo se hable de los mismo) y metiéndole más humor (como era antes, en sus primeros años). Pero no, se empeñan en no renovarse y, a este paso, van a morir.

Y es que, por ejemplo, ahora, con el nuevo juicio de Isabel Pantoja se están cruzando mil líneas rojas. Aquí ya no importa la salud mental de las personas. Que sí, que si la tondadillera está ahí, será por algo, que si lo tiene que pagar, que vuelva a la cárcel pero hay ciertos ataques que no son de recibo.

Lo peor es que, cuando se le echa en cara a Jorge Javier cómo él y su equipo hacen esta cacería humana, el falso feminista (el que da lecciones de moral) se cabrea y se larga.

Jorge Javier y Anabel Pantoja, a gritos

El martes 22 de marzo de 2022, Isabel Pantoja fue a declarar como imputada a la juzgado número 5 de Málaga y allí se tuvo que enfrentar a una masa de periodistas que la acorralaron para coger la mejor foto. Una imagen que nos recordaba a la que sucedió 9 años antes, cuando la tonadillera gritaba de dolor y entraba desmayada en un coche tras salir del juicio por el caso Malaya (y por el que fue condenada a dos años de prisión).

¿Cómo es posible que, en esta ocasión, no haya habido medidas de seguridad o no se hayan puesto vallas para contener al público y a la prensa como se hace en otros juicios a famosos?

Según la teoría de Jorge Javier Vázquez:

Ayer caímos en la trampa todos. Al final hemos caído todos en decir ‘pobrecita, menuda víctima’, cuando estoy convencido de que eso se debería haber evitado con una buena actuación de su abogado. ¡Qué casualidad que solo le ha pasado a tu tía! Pregúntate tú por qué

Anabel Pantoja, colaboradora de ’Sálvame’ y sobrina de Isabel, explotó:

¿Por qué se pasan siempre los límites con ella?

Vázquez gritó:

Porque les conviene. Estoy convencido. Cada vez más

Anabel, como siempre, quiso irse del plató y dijo:

A mí me duele lo que me dices, que yo no soy un muro ni soy cemento. Yo estoy hecha de carne y hueso. Tú eres el presentador de este programa y os guardo un respeto. Es verdad que a veces me he excedido, pero tienes que entender que tu palabra va por encima de la mía, y a mí me pueden doler las cosas. Que tú me digas en directo que te crees que mi tía hace eso por una estrategia. Entiende que me duela y me levante, porque es mi tía.

Pero Vázquez seguía en sus trece y continuaba con sus ataques y chulerías.

Ojo, tal vez al catalán no le faltase razón pero esta es una de las razones por las que ‘Sálvame’ está de capa caída. Hay demasiada agresividad. El presentador debería relajarse, crea rechazo tanto odio.

La crisis de ‘Sálvame’

Es el final de una era. A ‘Sálvame’ le queda muy poco. Ojalá no sea así y vuelva a triunfar pero cuando no hay nadie al volante, no hay mucha esperanza.

En Mediaset van dando palos de ciego sin saber que el problema lo tienen de base. Que se pongan a despedir a gente y que crean que poniéndose más serios van a cambiar algo es un error.

Han basado casi toda la parrilla de Telecinco en un solo programa ‘Sálvame’. De ahí pivotan el resto de formatos. Si ‘Sálvame’ falla, todos caen.

‘Sálvame’ lleva meses de capa caída y sin frenos. Están haciendo de todo para remediarlo, sin darse cuenta de que el programa simplemente ha agotado a su audiencia. Eso y ciertas decisiones que venían de la cúpula de Mediaset como poner ‘Pasión de Gavilanes’ durante 3 días seguidos en la primera hora del programa, algo que hundió del todo al show.

Quisieron darle un nuevo ‘aire’ con ‘Sálvame Lemon tea’, formato presentado por Terelu Campos y María Patiño que no comenzó mal pero que se hundió tras la mencionada emisión de Pasión de Gavilanes.

Luego se quitaron de encima a Paz Padilla (¿por negacionista?) y metieron a Adela Gónzalez, periodista de informativos, para imponer un poco de ‘seriedad’ pero apenas se nota su presencia.

El problema de ‘Sálvame’ es que, actualmente, no tiene tramas potentes. Sólo hablan de lo mismo: familia Pantoja y familia Mohedano. Es el problema de aportar todo a la actualidad que, a veces, ni inventándose noticias funciona la cosa.

Ahora dicen que van a crear un talk-show con Belén Esteban al frente de siete a ocho de la tarde. Otro formato hecho deprisa y corriendo en el que no han tenido en cuenta que Esteban es un personaje maravilloso pero que no funciona como presentadora. A ella no le des un guion porque se lo carga.

Y de remate, el miércoles 23 de marzo de 2022, la productora La fábrica de la tele anunció en un comunicado que el viernes 25 será el último día que Carlota corredera presente ‘Sálvame’.

La gallega se irá para presentar otro proyecto que “mezclará entretenimiento y actualidad” y que nace de una idea suya.

Demasiadas preguntas en el aire: ¿Habrá otra presentadora sustituta o se apañarán con los colaboradores? ¿Este nuevo formato será el que finalmente sustituya a ‘Sálvame’ (como pasó con ‘Aquí hay tomate’ y ‘A tu lado’? ¿Cuánto le queda a ‘Sálvame’?

Esta noticia llegó un día después de que el portal BLUPER anunciase, en exclusiva, que Mediaset y La Fábrica de la Tele habían despedido a dos de los históricos directores del programa, David Valldeperas y Alberto Díaz.