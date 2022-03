Piden otro inquietante boicot contra Telecinco por culpa de Rocío Flores

En Mediaset no ganan para disgustos. ‘Sálvame’ se hunde y ahora el público pide la cabeza de otro programa de la casa, ‘Ya son las ocho’. ¿Por qué? Por contratar a Rocío Flores.

Hay que tener cuidado con las redes. No reflejan la realidad. Se hace mucho ruido ahí pero, en el caso de la televisión, no representa a la mayoría de los espectadores.

Dicho esto, recordemos el caso de ‘La Noria’, programa cancelado por un boicot de anunciantes que se inició en Twitter.

Las redes pueden tener su poder. El problema ahora con Telecinco es que se ha dividido tanto la audiencia que ambas partes luchan con uñas y dientes para que, al final, no ocurra nada. O si.

Y todo viene desde que hace un año se estrenase ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie en la que Rocío Carrasco denunciaba a su exmarido, Antonio David Flores, y a su hija, Rocío Flores, de maltrato.

La reacción social fue brutal y sigue a día de hoy. No hay jornada sin que en haya una guerra en redes sociales entre la marea fucsia (los que apoyan a Carrasco) y la marea azul (de parte de Antonio David).

Se ha llegado incluso a politizar el asunto (culpa de la insensata Ministra de Igualdad, que se posicionó al lado de Carrasco) y ahora resulta que unos son de derechas y otros de izquierdas. Qué estupidez.

El caso es que no hace mucho informábamos de que en redes se pidió un boicot a Jorge Javier Vázquez por sus enésimos comentarios contra la familia Flores. No le ha pasado nada pero sí que hay consecuencias. ¿Sálvame’ se está hundiendo. Han echado a dos de sus directoras, Carlota Corredera abandona el barco y la audiencia no sube ni con los mil cambios que pretenden hacerle al programa. ¿Está ganando la batalla la marea azul? (Espero que no)

Pero el otro bando, los carrasquistas, no se quedan atrás y el 24 de marzo de 2022, bajo el hashtag #BoicotaYasonlasocho, pidieron la cancelaci´çon del espacio presnetado por Sonsoles Ónega por haber contratado a Rocío Flores como colaboradora.

Se argumenta que no se puede pagar a una muchacha juzgada por maltrato que sigue machacando a su madre en directo y defendiendo a su progenitor (sí, fue condenada, pero era menor y pagó por ello).

Pero este ha sido el grave problema de Mediaset con este asunto: no se puedo absorber y soplar a la vez. Que no echen a Antonio David para dar una imagen feminista para luego dar voz a sus ‘secuaces’.

Así fue el estreno de Rocío Flores en ‘Ya es mediodía’

¿Cómo estuvo la ‘niña’ en ‘Ya son las ocho’? Pues como en ‘El programa de Ana Rosa’. Seca, sin gracia e intentando no mojarse mucho. Estaba cuidada, es verdad. Todo era peloteo a su alrededor aunque intentaron ‘picarla’ un poco poniéndoles el tema musical de Marta Riesco (la nueva novia de su papá) pero ella se limitó a decir que “si sueño era la música que le parecía bien”. Hija mía, te pagan para dar titulares, para llamar la atención, no para poner caras bordes y no aportar gran cosa.