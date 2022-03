Vasile, derrotado: destapada una red de espionaje ilegal en ‘Sálvame’

Ya no hay solución. Es el fin de ‘Sálvame’.

No sólo el programa estrella de Telecinco lleva meses perdiendo audiencia, es que ahora se ha descubierto una posible tema de espionaje ilegal a famosos, lo que explicaría los últimos despidos que ha habido en la productora.

El miércoles 24 de marzo de 2022, el portal BLUPER anunció, en exclusiva, que Mediaset y La Fábrica de la Tele habían despedido a dos de los históricos directores del programa, David Valldeperas y Alberto Díaz.

Se pensó entonces que era por la crisis de audiencia que lleva padeciendo el programa desde hace meses pero, al parecer, no es por eso.

El 26 de marzo de 2022, el diario El mundo soltó una bomba que no podíamos esperar: La dirección de Sálvame «propulsó» una investigación ilegal a 140 famosos. Fue por esto por lo que fueron despedidos Valldeperas y Díaz.

El programa de Sálvame, propiedad de la productora, La fábrica de la Tele, aparece como investigada por un delito de revelación de secretos, todo ello dentro de la ‘Operación Deluxe’, que lleva vigente desde el pasado 2018. En un primer momento se investigó al colaborador del programa y fotógrafo Gustavo González, pero parece que ahora al nombre del paparazzi se añaden los nombres de otras siete personas del equipo de Sálvame, entre los que se encuentran David Valldeperas y la propia productora como persona jurídica.

Tal y como recoge el Español, la investigación policial se inició hace ya cuatro años, cuando saltaron las alarmas al ver que en el programa de Telecinco se manejaba cierto tipo de información reservada de algunos personajes. Según explican desde El Mundo, una auditoría destapó consultas sobre muchos famosos en las bases de datos de acceso restringido de la Dirección General de Policía. Estas revelaciones vendrían de la mano de un policía en concreto, Ángel Jesús Fernández Hita.

Tras una exhausta investigación, se terminaría por relacionar a este agente de policía con el colaborador Gustavo González, al parecer, el policía era amigo de su padre. En su momento se pudo probar que, desde Sálvame y su dirección, se habían cometido delitos de Descubrimiento y Revelación de Secretos de al menos 140 famosos. La policía habría planificado una operación con detenciones y registros en la vivienda de varias personas, entre las que se incluía Gustavo González, pero también en la propia redacción de Sálvame donde habría información clasificada de cientos de personas.

Adiós a ‘Sálvame’: La crisis de la que no van a poder salir

Este escándalo se suma a una crisis de audiencia inaudita en el programa.

‘Sálvame’ lleva meses de capa caída y sin frenos. Están haciendo de todo para remediarlo, sin darse cuenta de que el programa simplemente ha agotado a su audiencia. Eso y ciertas decisiones que venían de la cúpula de Mediaset como poner ‘Pasión de Gavilanes’ durante 3 días seguidos en la primera hora del programa, algo que hundió del todo al show.

Quisieron darle un nuevo ‘aire’ con ‘Sálvame Lemon tea’, formato presentado por Terelu Campos y María Patiño que no comenzó mal pero que se hundió tras la mencionada emisión de Pasión de Gavilanes.

Luego se quitaron de encima a Paz Padilla (¿por negacionista?) y metieron a Adela Gónzalez, periodista de informativos, para imponer un poco de ‘seriedad’ pero apenas se nota su presencia.

El problema de ‘Sálvame’ es que, actualmente, no tiene tramas potentes. Sólo hablan de lo mismo: familia Pantoja y familia Mohedano. Es el problema de aportar todo a la actualidad que, a veces, ni inventándose noticias funciona la cosa.

Ahora dicen que van a crear un talk-show con Belén Esteban al frente de siete a ocho de la tarde. Otro formato hecho deprisa y corriendo en el que no han tenido en cuenta que Esteban es un personaje maravilloso pero que no funciona como presentadora. A ella no le des un guion porque se lo carga.

Luego llegó el despido de Valldeperas y Díaz, al que siguió el abandono de Carlota Corredera como presentadora además de anunciarse que Terelu y Patiño tampoco presentaría el Lemon-tea.

A esto le quedan dos telediarios. A Paolo Vasile, CEO de Mediaset España, le espera una época muy dura.