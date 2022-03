Lo de Will Smtih y el juego de ver quién la tiene más larga

¿La violencia, como es innata, está justificada? ¿Todo vale por amor? ¿Vivimos en el siglo XV y yo sin enterarme?

Will Smith le dio una hostia a Chris Rock ante millones de personas en la gala de los Oscar. Y todo porque el segundo hizo un chiste sobre la alopecia de la mujer del primero.

Bien, resumiendo: dos machistas violentos montaron su numerito para medírsela ante el circo romano Spoiler: Ninguno da la talla.

Primero, lo de Chris Rock es violencia. Violencia misógina de un señor que no tiene gracia. Porque hablar de ‘La teniente O’Neil’ (una película noventera de la que nadie se acuerda) para mofarse de Jada Pinkett Smith pues como que provoca más bochorno que otra cosa.

Rock es un tío que cinco segundos antes del chiste de la tragedia se refirió a Penélope Cruz como la mujer de Bardem e hizo otra gracia misógina que ni Pajares y Esteso le hubiesen aprobado. Pero ojo, todos allí, en la gala, le aplaudieron, incluyendo a las ‘víctimas’.

El humorista fue agresivo, se mofó de la enfermedad de una señora y esta le puso cara de asco mientras que su estimado esposo se partía de la risa (Sí, Will no se percató de la ofensa hasta que se fijó es su mujer).

Entonces, cual gallito, Smith se levantó y leche al canto. El príncipe de Bel Air se pensó que era eso, un caballero salvando el honor de su dama. Perdón, me he perdido: ¿En qué siglo estamos?

Y lo que puso los pelos de punta fue su discurso de después, cuando ganó el Oscar como mejor actor y dijo que “el amor le hace hacer locuras” a modo de disculpa. Le faltó entonar el ‘la maté porque era mía’ o el ‘mira lo que me has obligado hacer’.

Que el amor lo puede todo es la falacia más peligrosa que existe. Nos educan a que han de ser otros los que nos rescaten. Que si alguien no lucha (pelea) por nosotros, no merece la pena. Es enfermizo.

Tuve una amiga hace tiempo que rompió con su novio porque una noche, cuando ella (muy borracha) tuvo una pelea con su ex, su actual pareja no pegó a quien la estaba atacando. La defendió, sí, pero no hubo sangre. Mi amiga, decepcionada, me dijo que “un hombre no es un hombre si no se parte la cara por una”. Me aterró. El machismo también nos afecta a nosotros. Tener testículos no me hace violento.

Y aquí llegamos a lo que me preocupa. Veo que muchos han justificado la actitud de Smith por puro instinto. Lo entiendo, yo también soy protector pero, lo juro, jamás en la vida me saldría pegar a alguien de buenas a primeras. Antes le insulto, salgo corriendo, me vengo meses después o rompo un plato pero no está en mi naturaleza agredir así sin más. De hecho, creo que nunca he pegado a alguien. ¿Soy menos hombre por eso?

Yo me pregunto: ¿Si lo primero que se te pasa por la cabeza es agredir a un tío delante de millones de personas, qué no harías si estuvieseis a solas?

Basta ya de romantizar la agresividad. A los que defienden a Will Smith les pregunto si estarían de acuerdo si yo le diese un puñetazo a Florentino Fernández por sus chistes homófobos en Masterchef Celebrity. Sí, a mí, como gay, me dolieron, y mucho, pero lo que me decían desde el programa es que hay ‘mucho ofendidito por ahí’, que si la libertad de expresión y tal… ¿Por qué mi ultraje vale menos que el de Jada Pinkett Smith?

Conclusión: Smith y Rock son dos cuñaos narcisistas con ganas de pavonearse. Y encima son unos egoístas necesitados de casito que arruinaron la noche a todos los que estaban ahí para lo importante: recibir premios, no hostias.