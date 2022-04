Iker Jiménez, aterrado ante la confesión del coronel Baños: «Estamos casi condenados a muerte»

Noche intensísima en Horizonte (Cuatro). En el programa presentado por Iker Jiménez, su colaborador, el coronel Pedro Baños, confesó algo absolutamente aterrador.

El jueves 31 de marzo de 2022, el coronel Pedro Baños volvió a ‘Horizonte’, una semana después de su reaparición y tras algunos días retirado de los focos y sin sentarse el programa presentado por Iker Jiménez.

Ese día, el programa quiso conectar en directo con el abogado y youtuber Rubén Gisbert, desplazado hasta Ucrania para contar la última hora de la guerra. Pero lo que nadie esperaba es que hubiese problemas de conexión con él. Fue entonces cuando el general de Pedro Baños, colaborador fiel de Horizonte, confesó algo espeluznante:

Iker Jiménez se sorprendió con la noticia en directo y el coronel quiso mandar un mensaje a Gisbert:

«Que tenga muchísimo cuidado. A mí ya no me afecta, me preocupa por mi familia toda esta situación. Él es un objetivo clarísimo, pueden acabar con él. Está informando desde otra parte y no interesa en absoluto para el discurso objetivo oficial en el conjunto de Europa».