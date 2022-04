Las mentiras de ‘Sálvame’: ¿El blanqueamiento a Isabel Pantoja o a Carlos Lozano tiene que ver con el espionaje?

¡Qué aburrido está siendo ‘Sálvame’ últimamente! Ahora van de blancos y no cuela. Y lo peor es la pelota que les están haciendo a personajes a los que antes machacaban. ¿Por qué?

Los cambios de ‘Sálvame’

‘Sálvame’ va cuesta abajo y sin frenos. Están haciendo de todo para remediarlo, sin darse cuenta de que el programa simplemente ha agotado a su audiencia.

Quisieron darle un nuevo ‘aire’ con ‘Sálvame Lemon tea’, formato presentado por Terelu Campos y María Patiño que no comenzó mal pero se desinfló hasta que lo han retirado.

Luego se quitaron de encima a Paz Padilla (¿por negacionista?) y metieron a Adela Gónzalez, periodista de informativos, para imponer un poco de ‘seriedad’ pero apenas se nota su presencia.

Luego llegó el despido de los directores David Valldeperas y Alberto Díaz, al que siguió el abandono de Carlota Corredera y una investigación muy escandalosa por una trama de espionaje ilegal a famosos.

Todo es un desastre en el programa de La fábrica de la Tele pero, antes que cortar por lo sano, el lunes 28 de marzo de 2022, ‘Sálvame’ presentó numerosos cambios que, a priori, no han hecho sino empeorar el formato: Un nuevo ‘Sálvame Limón’ sin gracia, un documental aburridísimo sobre Isabel Pantoja y un talk Show con Belén Esteban al frente destrozando (como siempre) el guion que le dan.

Al lunes siguiente, día 4 de abril de 2022, y viendo que las audiencias no habían mejorado en una semana, hubo más cambios: a peor.

¿Para qué ha vuelto un personaje tan oscuro como Carlos Lozano?

Ya nos lo avisaron el viernes en el ‘Deluxe’ cuando reapareció Carlos Lozano y le hicieron la pelota para que regresase a ‘Sálvame’ como colaborador pero en plan más suave que antes (de momento…).

Recordemos que este señor, tras sus años de gloria en TVE (con ‘Operación triunfo), estuvo desaparecido hasta que regresó en ‘GH VIP’ en 2016 a cambio de volver como presentador en algunos formatos de Mediaset (‘Granjero busca esposa’). Fue entonces cuando Lozano fue conocido por vida personal y por sus polémicas.

A Carlos Lozano le hemos visto ser agresivo, machista y violento en directo pero, de repente, se han olvidado de eso y es un personaje súper profesional y educado.

¿De verdad piensan que con este personaje van a subir la audiencia?

Blanqueando a la Pantoja

Y podemos decir lo mismo de ‘Sin perdón’ la absurda docuserie que ahora emiten en mitad de ‘Sálvame’ un par de veces a la semana y que nace de la ‘necesidad’ de blanquear a la tonadillera tras años destrozándola en directo.

Un documental aburridísimo en el que partidarios de la cantante hablan de ella a su favor. Nada nuevo. Todo aburrido y terrible.

¿Qué está pasando?

Por un lado en Mediaset han decidido ser menos agresivos y cargarse, así, la esencia de ‘Sálvame’. Por otro, ese peloteo a personajes que han sido enemigos de la casa hasta ahora podría ser una reacción al miedo a las demandas o podría estar relacionado con la ‘Operación Deluxe’, la investigación policial que se está llevando a cabo sobre una supuesta trama de espionaje ilegal a más de 140 famosos dentro de ‘La fábrica de la tele’.

Pero eso sí, ‘Sálvame’ ya no es sálvame. El lunes 4 de abril lo vimos perfectamente. Sólo hubo media hora (de cuatro) de cortijo como tal. Ya casi no aparecen los colaboradores de antes. Se ha convertido en un ‘Socialité’ de 3 horas sin el sentido del espectáculo que tenía antes. ¿Por qué? Porque ya no dan titulares. Aburren siendo tan blancos.