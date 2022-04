Jorge Javier Vázquez destroza a Pablo Alborán por lo que ocurrió tras la muerte de Mila Ximénez

Nuevo jardín en el que se ha metido Jorge Javier Vázquez. Ahora, el presentador de ‘Sálvame’ se ha metido con el mismísimo Pablo Alborán. ¿Por qué? Por algo que sucedió (bueno, más bien que ‘no’ sucedió) tras la muerte de la colaboradora de Telecinco, Mila Ximénez.

Jorge Javier, decepcionado con Alborán

El 6 de abril de 2022, Jorge Javier Vázquez hizo una confesión en directo sobre Pablo Alborán y quiso hacerlo porque , según él, «en algún momento tenía que contarlo» y «compartirlo con toda la audiencia».

Desde hace algún tiempo me pongo muy frío cuando veo a Pablo Alborán.

Entonces explicó:

Mila Ximénez que amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con él y el día que se va Mila este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán para decirle adiós a Mila y nos fue imposible.

Jorge Javier explicó que el programa intentó esto «por todos los medios» y explicó cómo «se pone este programa cuando quiere conseguir algo» y que se conformaban con cualquier cosa: «Con un audio, con un vídeo, con cualquier cosa» y que esto «causó decepción general».

Adela González, co-presentadora de ‘Sálvame’, instó a que el cantante llame al programa para explicarse y Jorge Javier contestó:

No es una lista de reproches, es una decepción, de la marcha de Mila era imposible no enterarse. Me dolió mucho y a todo el equipo que sabía de la pasión de Mila por Pablo.

Pabló sí se despidió de Mila pero a su manera

Sinceramente, para mostrar el dolor por la pérdida de alguien no hace falta hacer un espectáculo público y menos salir en televisión.

De hecho, el día del fallecimiento, el cantante publicó un emotivo mensaje para Mila junto a una foto de los dos.

El que te enfade que alguien no quiera entrar en tu circo, no significa que no quisiera a la persona que no está.