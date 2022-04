Iker Jiménez aclara cómo están su mujer y su hija tras pasar el Covid

La peor pesadilla de Iker Jiménez se ha hecho realidad. Sus seres más queridos han sido contagiados de coronavirus. ¿Cómo están su mujer, Carmen Porter, y su hija?

Puede gustar más o menos, puede que sus colaboradores no sean santo de nuestra vocación (lo digo por César Carballo) pero no podemos negar que desde el inicio de la pandemia del coronavirus, Iker Jiménez ha sido una figura clave en nuestro país.

El presentador de ‘Cuarto Milenio’ y ‘Horizonte’ fue el primero el advertir lo que finalmente ocurrió. Además, aunque dejó sus programas e directo, su compromiso durante la cuarentena del 2020 le empujaron a hacer contenidos en redes sociales que se convirtieron, para muchos, en referentes informativos.

Iker Jiménez siempre ha tratado el coronavirus con mucho respeto (puede incluso que con miedo) y por ello es importante destacar cómo, el 7 de abril de 2020, el presentador habló del estado de salud de su mujer (y co-presentadora) Carmen Porter y de su hija, quienes dieron positivo de COVID-19.

El jueves 31 de marzo de 2022, Iker arrancó su ‘Horizonte’ informando de la ausencia en plató de su esposa:

Después de unos días, con el fin de semana para recuperarse, Iker Jiménez quiso contar a sus seguidores cómo siguen tanto su mujer, Carmen Porter, como su hija.

Primero agradeció a todos los que se preocuparon por la salud de su familia:

Además, el 7 de abril de 2022, el presentador, aseguró que su hija ya había dado negativo en los test y que podía ir al colegio.

Eso sí, Carmen Porter seguía infectada:

Porter parece encontrarse bien e Iker aprovechó un video en redes sociales para poner en valor el trabajo que realiza Carmen en ‘Horizonte’.

Os agradezco mucho el cariño y también como nos estáis apoyando en los programas. ¡Es increíble! Me lo he pasado en grande como siempre, aunque he echado en falta a Carmen y esa salsa que pone ella, que es particular, es su visión. Os voy a decir un secreto sin que me oiga, pero, haciendo una media, siempre son las noticias y viral lo que más éxito nos da. Por lo menos de cara a vosotros, a la audiencia»