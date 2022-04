Marta Riesco destapa su juego sucio: ruptura con Antonio David, ataques a Belén Esteban y mucha falsedad

Marta Riesco, el personaje que de vez en cuando es periodista, lo está dando todo últimamente.

En dos días, la que no quería ser personaje ha roto con su novio por televisión y ha atacado a la mismísima Belén Esteban. Todo para tener protagonismo. Conclusión: en tres semanas, ya nadie se acordará de quién es esta chica.

Una ruptura peligrosa

Pues estaba claro. Marta Riesco ha roto con Antonio David Flores: no porque sea un infiel con una más que dudosa reputación (que incluye acusaciones de malos tratos). No, ella le ha dejado porque no fue a su fiesta de cumpleaños.

Así lo confesó la propia reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, llorando, sientiéndose ultrajada porque su amado no estaba con ella por irse a ver a sus hijos a Málaga.

Demasiadas preguntas inquietantes: ¿Por qué decidió Antonio David irse precisamente ese día cuando lleva meses pasando de su familia y viviendo en Madrid con Riesco? ¿Todo esto viene, realmente, a que Antonio David tiene miedo a divorciarse de Olga Moreno por las deudas que tienen en común, lo que supondría un problema legal?

Lo más increíble del asunto es que Riesco, entre lágrimas, intentó justificar el comportamiento de su exnovio porque, al final, es un buen padre. Es el mismo juego de siempre. Antonio David, hundido, sin trabajo y sin perspectivas, quiere volver agarrarse a esa narrativa tan suya de ser un cabeza de familia modélico que lo hace todo por sus hijos (cuando, hemos visto mil veces en televisión que no es así) y siempre son sus mujeres (esposas, amantes e hija) quienes se pelean entre sí o le limpian la imagen.

Riesco, la más odiada

Pero Riesco, la pobre, está en un callejón sin salida. La odian los carrasquistas (los que apoyan a Rocío Carrasco, exmujer de Antonio David) por estar con el ‘ser’. Y la odian los de la marea azul (los que veneran a los Flores) por separar una familia. Qué desgracia vivir en un mundo en el sólo la mujer tiene la culpa de todo.

Pero claro, Marta Riesco tampoco nos lo pone fácil para defenderla. A la primera de cambio, la que quiere levantarse a las 5 de la mañana para montar vídeos, saca la patita y se pone ‘chula’

Meterse con Belén Esteban por los estudios ya es muy antiguo

Ejemplo, el 10 de abril de 2022, ante la pregunta de unos paparazzi sobre lo que opinaba que Belén Esteban , en ‘Sálvame’, se ría de ella, Riesco utilizó la defensa más débil atacando a su enemiga con argumentos clasistas

Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando se nombre a su hija, cuando ella no ha pasado por la universidad como yo. Lo que yo he hecho es por amor, porque estaba enamorada, pero lo que ella ha hecho es nada

Hay que reírse. ¿Qué tendrá que ver ir a la universidad con lo que se está hablando?¿Cree que por tener estudios es superior? Pobriña…

Marta, de nuevo ultrajada

El lunes 11 de abril de 2022, Riesco volvió a su programa para hablar de su relación (y dice que no quiere ser personaje).

Casi sin poder hablar y con lágrimas en los ojos, la periodista confirmó no saber nada del que, hasta ahora era su novio:

A ver si puedo hablar: Según han ido pasando los días la situación ha ido empeorando. Yo pensaba que iba a tener una llamada y esa llamada no se producido. No quiero victimizarme ni quiero hacer ver que él es una persona que está haciendo mal las cosas, simplemente creo que hemos tenido muchos problemas alrededor de nuestra relación. Yo he luchado como una jabata y no me ha importado porque creo que el amor es por lo que hay que luchar en la vida. No puedo justificar lo que está pasando. Con esto no digo que él sea mala persona ni nada así y creo que es extraordinario, pero esto ha sido algo televisado por desgracia

Ah, y lo mejor es que confesó que su gran apoyo en estos momentos ha sido la mismísima Rocío Flores, la que pudo haber sido su hijastra y no quería saber nada de ella. Muy loco todo.