Olga Moreno se ríe de ‘Supervivientes’: destroza a Jorge Javier Vázquez y ‘cuela’ a su mejor amiga

En Telecinco son todos unos hipócritas. Tanto los mandamases hasta los que participan de su circo.

La nueva concursante

Ana Luque es la undécima concursante confirmada de ‘Supervivientes 2022’. La amiga de Olga Moreno dejará los cómodos sillones del plató, desde los que defendió a su amiga Olga Moreno el año pasado, para enfrentarse por sí misma a todas las pruebas y dificultades que le tiene preparadas la naturaleza salvaje.

Conocimos a Ana Luque hace un año, cuando ejercía como defensora de Olga Moreno en el plató de ‘Supervivientes’. Su naturalidad y sus piques con Jorge Javier Vázquez nos dieron grandes momentazos y su labor apoyando a Olga contribuyó a que la exmujer de Antonio David Flores se alzase como ganadora.

Pura hipocresía

Es de locos. Esta mujer, Ana Luque, es la primera que atacó a Mediaset por el trato que estaba recibiendo su amiga y su familia por parte de gran parte de Telecinco después de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ en la que Rocío Carrasco denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su ex, Antonio David Flores (recién separado- o no- de Olga Moreno).

Pero lo que pasa aquí es que a Telecinco le interesa seguir teniendo a la familia Flores en plantilla. Ya tienen a Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Ya son las ocho’ pero quieren a Olga Moreno en plató.

Y mientras que unos van de feministas (echaron a Antonio David Flores sin miramientos) y siguen alimentando a los que se supone que son machistas, estos se tragan sus palabras y su ideología por participar en el circo.

Ana Luque no interesa como personaje. Interesa que vaya Olga Moreno a plató. Lo hará pero no en la gala de los jueves. ¿Por qué? Porque no quiere coincidir con Jorge Javier Vázquez.