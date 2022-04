Crítica de ‘Heridas’, la serie de Antena3 que no te va a dejar indiferente

Maltrato infantil, emoción y giros muy locos; estas podrían ser las tres claves de ‘Heridas’, la nueva serie de Atresmedia que se estrena el domingo 17 de abril de 2022 en Atresplayer PREMIUM. Puede gustar o no pero una cosa está clara: cuando la emitan en abierto va a arrasar.

Basada en la serie japonesa ‘Mother’ y su posterior remake turco de gran éxito internacional, ‘Heridas’ está protagonizada por Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León, Junto a ellas, completan el elenco Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, XoánFórneas e Iván Marcos, entre otros.

‘Heridas’ es un intenso drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus dos protagonistas. Contará con 13 capítulos de 50 minutos de duración. Es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios.

Montse García, Sonia Martínez y Eduardo Galdo son los productores ejecutivos mientras que el equipo de guion está formado por Eduardo Galdo, Lele Portas, Marco T. Socorro, Joana Ortueta, Humberto Ortega y Natalia García-Prieto.

¿De qué va ‘Heridas’?

Manuela es una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. A los 28 años, su vida gira en torno a las aves, las que viven allí y las que están de paso como ella.

A pocos kilómetros vive Alba, una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago.

El día en el que Manuela encuentra a la pequeña Alba, comenzarán un viaje que obligará a Manuela a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse los pilares de su vida.

¿Es buena serie?

La prensa tuvo la oportunidad de ver el primer episodio de la serie en el marco del último Festival de Málaga pero antes tuvimos la oportunidad de entrevistar a sus dos estrellas: Adriana Ugarte y María León.

Por problemas de agenda las entrevistas vinieron antes que el visionado (no suele ser así) pero, aunque normalmente uno puede hacer preguntas más genéricas y listo, en esta ocasión sí eché de menos haber visto la serie antes de charlar con sus estrellas. ¿Por qué? Porque me dejó impactado.

Moría de ganas por debatir detalles del piloto que no me esperaba, que me perturbaron. Y es que ‘Heridas’, por mucho que creamos que es una adaptación más de una telenovela turca (primero japonesa) de esas que están arrasando ahora, es, en realidad, una historia muy potente e inquietante

No voy a hacer spoilers pero sí puedo decir que es dificilísimo adaptar una trama así a nuestra cultura, a una sociedad mucho más extrovertida y abierta que la japonesa o la turca.

Y es que hay decisiones que toman los personajes que cuestan aceptar aunque el logro de la serie reside, precisamente, en el intento de hacer de esa trama algo universal.

‘Heridas’ debería estudiarse en cualquier escuela de guion, no por sus virtudes o defectos (tiene de ambos), sino por lo que significa realmente adaptar. No es copiar diálogos y situaciones y cambiar el casting. No. Como decimos, hay componentes culturales que no podemos obviar. Aquí se sortean torpemente pero han conseguido cierta credibilidad con una trama con la que podríamos no empatizar. Eso ya es un logro.

‘Heridas’ es dura, incómoda, emocionante y va a ser un éxito. No me cabe ninguna duda de que esta serie encaja perfectamente en el modelo actual de Atresmedia. Es perfecta para el consumo de su público potencial, aquel que vive intensamente el fenómeno de la ficción turca. Y es que este es un dramón de los de siempre con actores que todos adoramos. Es la definición de sufrir para disfrutar.

Ojo, no es una historia clásica de malos contra buenos, de amores rotos por casualidades del destino y tragedias azarosas. No. Aquí, excepto un par de personajes, nadie es víctima o villano por completo.

Es más, me sorprendió la valentía de las dos actrices al encarar personajes tan oscuros. Aunque, repito, no había visto el capítulo aún, sí le pregunté a María León cómo podía no juzgar a su Yolanda (sabía de qué iba la historia) y la actriz, tajante y simpatiquísima respondió:

Yo no puedo juzgar a mis personajes. Si lo hiciera no sería profesional. Yo entiendo a Yolanda. Ella trata a su hija como se trata así misma. Ella está convencida de que quiere a su hija, pero la trata como la han tratado a ella antes.

Ya han podido adivinar que María interpreta aquí a la demos por hecho que es ‘la mala madre’. Y lo es. Para qué negarlo. Aunque es de agradecer que las escenas más duras se narren en off y con mucha elegancia aunque haya situaciones bastante grotescas (esa bolsa de basura…).

Eso sí, al otro lado tenemos a la Manuela de Adriana Ugarte que es de todo menos un ser de luz, aunque lo parezca. Hasta aquí puedo leer.

Tanto Ugarte como León están estupendas en una serie que peca de un empaque visual que engola demasiado la voz (a veces se las da de cine de autor y no viene a cuento) pero que no oculta lo que es. Es honesta, algo de lo que muy pocas series en nuestro país pueden presumir.